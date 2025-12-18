Latorre, sobre la citación de Zapatero en el caso Koldo: "Lo normal en España es que los presidentes acudan a una comisión. Zapatero va a repetir"

La campaña agota sus últimas horas en Extremadura y es en estos últimos metros donde todo se desquicia y se producen los giros de guion. Porque hoy se suponía que se iba a hablar del debate, de la ausencia de María Guardiola, de que no quiere arriesgar porque las encuestas le son muy favorables pero unos tipos han asaltado unas oficinas de Correo y el PP ha salido en tromba a pedir explicaciones por la sospecha de fraude electoral.

Hablamos de la sustracción de 124 votos que se encontraban en una caja fuerte en la oficina de Fuente de Cantos (Badajoz) junto a 14mil euros. Además del robo en Fuente de Cantos han intentado hacer lo mismo esta madrugada en otras dos localidades, Torremejía y Santa Amalia, también en la provincia de Badajoz.

Al parecer, en estos dos últimos casos, las cajas fuertes estaban vacías. A ello se une otro episodio, también de madrugada, el lunes, en la oficina de Talavera la Real.

La Guardia Civil ya investiga los sucesos. Y dice que "¡todo apunta" a un caso de delincuencia común porque los delincuentes solo querían el dinero. La Junta Electoral Provincial de Badajoz informa que se autoriza la emisión de duplicados de la documentación para procurar su entrega a los interesados, y puedan emitir nuevamente su voto por correo.

Pero el Partido Popular no se da por satisfecho y atiza la sospecha del pucherazo. Lo ha hecho directamente María Guardiola cuando ha clamado que nos roban la democracia

No ha estado sola, Guardiola (ripio fatal). Su partido la ha acompañado en la denuncia, incluido el presidente Alberto Núñez Feijóo que dice en X:

"Que se hayan robado votos en Correos es un hecho de extraordinaria gravedad que no admite silencio.

Animo a todos los extremeños a votar masivamente este domingo en defensa de su libertad y de la democracia.

Y exijo al Gobierno que explique cómo ha podido pasar algo así, por qué ocultó además intentos de robo en otras oficinas ya la semana pasada y por qué no ofrece garantías en un aspecto tan básico para preservar la salud democrática de nuestra Nación".

Quien ha tratado de explicarlo es el ministro Félix Bolaños, que acusa al Partido Popular de hacer trumpismo electoral

Mañana es el cierre, pasado la jornada de reflexión y el domingo, elecciones. Pero ya no hay campaña que no desquicie y esta aún ha tardado bastante.

La cumbre entre Sumar y el Gobierno y la citación de Zapatero

Lo llamaban cumbre, como si se fuera a celebrar el Breton Woods de la coalición. A esta hora lo que se sabe de la reunión en la que Sumar le va a poner las cosas claritas a su socio de coalición es que por el PSOE acudirá Rebeca Torró. Nada menos, eh. La verdad es que si esto exige una remodelación del Gobierno, como demanda Yolanda Díaz, no parece a priori un triunfo que quien acuda no esté en el Gobierno y sea la secretaria de Organización con un perfil más bajo desde Leire Pajín.

A esta hora la reunión -¡la cumbre!- no figura en la hoja de previsiones del PSOE y los periodistas que suelen cubrir la información del partido no sabe ni dónde ni cuándo. Vamos, que va a ser el Yalta del sanchismo.

Hoy al menos el PSOE se ha atrevido a reaccionar a las advertencias de Santos Cerdán, después de que ayer los senadores que se encontraban en la Comisión de Investigación se mostraran ante él tan trémulos y acobardados como si todavía fuera su secretario de Organización. Hoy sí, Diana Morant ha hecho algún gesto de repudio

Presidentes que han comparecido en comisiones de investigación. Dos ex y dos en activo. Los dos ex fueron José María Aznar y Mariano Rajoy y los dos en activo fueron José Luis Rodríguez Zapatero y Pedro Sánchez. Vamos, que lo normal ya en la democracia española es que lo presidentes acudan a una comisión de investigación. Zapatero va a repetir.

Porque ha sido convocado a la comisión del caso Koldo en el Senado para que explique sus lazos con Venezuela. En realidad la comisión de investigación se encarga del caso de las mascarillas, que es el que mantiene encerrados en prisión preventiva a Ábalos y a Koldo.

Todas las informaciones que vamos conociendo de Zapatero tienen que ver con otras tramas. Como la de la SEPI o el rescate de Plus Ultra. Son investigaciones en marcha en las que va apareciendo el nombre de Zapatero, pero en el caso de las mascarillas tendrá poco que explicar.

Lo que ha determinado a la oposición a sentarlo en la comisión de investigación ha sido la fotografía en la que se le en el Pardo con un empresario que 72 horas después sería detenido.

La senadora Alicia García asegura que Zapatero mueve los hilos del sanchismo