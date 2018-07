Luis de Guindos: "La independencia de Cataluña sería un suicidio económico y financiero"

El ministro de Economía, Luis de Guindos, valora en La Brújula la última comparecencia de C arles Puigdemont diciendo que "el referéndum va a celebrarse" . Insiste en que el referéndum es ilegal y cree que "lo que hay que hacer es ir pensando en el día después". Durante la entrevista, habla del futuro al Banco Central Europeo, de Bankia y se muestra optimista con los Presupuestos de 2018.

MANO TENDIDA AL GOVERN: De Guindos defiende en Onda Cero que "el Gobierno ha tenido siempre la mano tendida al Govern y siempre la tendrá tendida". De hecho, abre la puerta a un "diálogo a partir del 2 de octubre", aunque deja claro que "siempre será bajo la Ley". Además, explica que "la situación de 2012 era completamente diferente. Por entonces, España estaba al borde del rescate y el único objetivo era evitar el rescate y sacar a España de la crisis".

IMPACTO DEL PROCÉS EN LA PRIMA DE RIESGO: el ministro asegura en La Brújula que "el tema de Cataluña no ha influido para nada en la prima de riesgo española". Además, cuenta que "en los mercados de capitales no va a tener el asunto catalán el mínimo impacto porque para todos es una situación irreal".

SU RELACIÓN CON JUNQUERAS: el titular de Economía subraya que "Junqueras es el último miembro del Govern con el que he mantenido una conversación". Dice que "de algunos temas sí que se puede hablar con él perfectamente, de otro es más difícil".

¿CUÁNTO DURARÁ LA LEGISLATURA?: el ministro es optimista para que esta legislatura tenga una duración mayor de la que se espera. Asegura que "de cara a los Presupuestos, tenemos un acuerdo con C's y espero que se cierre la negociación con el PNV y Coalición Canaria y Nueva Canaria". Reconoce que "el presidente del Gobierno se está preocupando de primera mano en estas cosas" y dice que "la fecha para que se cierre no es lo más importante".

¿QUE SUPONDRÍA LA INDEPENDENCIA EN TÉRMINOS ECONÓMICOS?: "Desde el punto de vista económico la independencia de Cataluña sería un suicidio financiero, ya que todas sus mercancías tendrían que pasar un mayor control". Aunque asegura que "el mayor problema financiero es que saldría inmediatamente de la Unión".

¿QUÉ TIENEN EN COMÚN EL INDEPENDENTISMO Y EL POPULISMO?: Para De Guindos "el populismo y el independentismo son dos posturas muy similares en muchos aspectos". A su juicio "ambas necesitan la búsqueda de un enemigo externo y tienen siempre recetas mágicas hablando del futuro diciendo que todo va a ser mejor".

LA SITUACIÓN DE BANKIA: De Guindos asegura que "Bankia es el Banco más solvente de España y todos los españoles tenemos el 67% de Bankia y en estos momentos, mi impresión es que el precio de Bankia está un poco bajo y debe subir para tener el verdadero valor de Bankia". Además, cuenta que "para recuperar los 22.000 millones que inyectamos habrá que ir con mimo y cuidado". Asegura que "hemos recuperado ya 8.000 millones y eso fue en gran medida gracias al rescate".

FUTURO EN EL BANCO CENTRAL EUROPEO: De Guindos señala que "no me he planteado ser vicepresidente del Banco Central Europeo", aunque sí que cree que "ese papel pronto lo va a ocupar un español". Por otro lado, sí que descarta ser presidente del Eurogrupo. "Ya fui candidato una vez y perdí".