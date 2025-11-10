La banca impulsa la educación digital y financiera con más de 600 contenidos formativos

El espacio 'El Foco' de La Brújula, con Susana Burgos, ha centrado este lunes su atención en la transformación digital del sector financiero y en los nuevos hábitos de los usuarios. Tres de cada cuatro españoles utilizan ya la banca digital para sus gestiones cotidianas, un avance que, según se subraya, debe ir acompañado de una sólida cultura de ciberseguridad para proteger los datos personales y las operaciones en línea.

En este contexto, la periodista ha destacado la labor del proyecto Aula Financiera y Digital, impulsado por el sector bancario desde hace tres años, que se ha consolidado como una plataforma educativa de referencia con recursos abiertos sobre educación económica, finanzas básicas y seguridad digital.

Más de 600 recursos formativos para todos los públicos

Durante su intervención, la periodista explicó que el portal ha ampliado notablemente su oferta en los últimos meses. En total, suma más de 600 contenidos organizados por temáticas y colectivos, con materiales adaptados a distintos perfiles de usuarios.

Ha incrementado su oferta formativa con más de 80 nuevas iniciativas, vídeos y pódcasts

Entre ellos, destacan los dirigidos a emprendedores, mayores, jóvenes, niños, personas con necesidades especiales y colectivos en riesgo de exclusión, lo que demuestra el compromiso del sector por acercar la educación financiera a todos los ámbitos sociales.

Reconocimiento institucional y compromiso educativo

Aula Financiera y Digital no solo ha contribuido a mejorar la cultura económica de los ciudadanos, sino que también ha recibido el reconocimiento de las principales instituciones del país. En 2022, fue galardonada con el Premio Finanzas para Todos, promovido por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el Banco de España y el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa.

"Por algo será", concluyó la periodista, subrayando que iniciativas de este tipo ayudan a fomentar una sociedad más informada y preparada para desenvolverse con confianza en el entorno digital.