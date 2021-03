El Norte de Lucas: "El estrepitoso silencio de Arrimadas tras el tiro en el pie que se ha pegado Ciudadanos"

Juan Ramón Lucas empieza su Norte en la Brújula con el terremoto político que se ha vivido en la Comunidad de Madrid como reacción a la moción de censura en Murcia. Hay mucha plancha con la convocatoria de elecciones en Madrid después del tiro en el pie que se ha pegado Ciudadanos en Murcia. Le ha faltado tiempo a Ayuso para tomar por las hojas el rábano político y justificar un adelanto electoral: "Si no tomo esta decisión Ciudadanos y el PSOE hubieran presentado una moción de censura y causar el desastre en la Comunidad" ¿Se ha anticipado Ayuso a un movimiento más grande? "Cualquiera sabe", asegura Lucas.

En el PSOE nadie dice nada, solo Carmen Calvo habla de una nueva cultura política. Y Ciudadados, el portavoz Edmundo Val dice que seguirán gobernando en los gobiernos que tienen en coalición que no haya corrupción. Eso en referencia al alcalde de Murcia por adjudicaciones no muy claras. Ana Martínez Vidal, de Ciudadanos, será la futura presidenta murciana en coalición con el PSOE, pero no ha justificado en eso su decisión de apoyar la moción de censura: "No merecemos un vacunagate, un escándalo mediático diario". Y la reacción del presidente del PP, López Miras: "Este no es el momento, en plena pandemia la prioridad es otra".

Inés Arrimadas y la moción de censura

Mientras tanto, Inés Arrimada no ha querido hacer declaraciones hoy. Pero escuchamos lo que dijo hace un tiempo: "Quién presente una moción de censura en una segunda ola es un irresponsable. Está muriendo gente que ha votado a todos los partidos y estamos a tiempo de evitar una catástrofe"