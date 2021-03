Ángel Garrido, tras la convocatoria inesperada de elecciones: "Esta decisión de Ayuso demuestra que no se merece ser presidenta"

El anuncio inesperado de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de convocar elecciones anticipadas ha generado un terremoto en las diferentes formaciones políticas, a lo que se suma las dos mociones de censura que el PSOE y Más Madrid han presentado esta mañana para evitar que la líder 'popular' disuelva la Asamblea. Esta decisión es consecuencia de la moción de censura que los socialistas y Ciudadanos han formalizado hoy en Murcia y que pondrán fin a 25 años de gobiernos del PP.

Las elecciones anticipadas no eran esperadas, y menos por el compañero de coalición del PP, Ciudadanos. Hablamos con el, por ahora, consejero de Transportes de Madrid, Ángel Garrido, que nos explica que esta decisión responde a un "interés particular de Ayuso" y "demuestra que no debe volver a ser presidenta".

El nuevo Gobierno duraría solo 2 años

Desde la formación liberal, califican esta convocatoria de "personal y absurda" y solo demuestra "la traición que ha cometido Ayuso contra la coalición". Consideran que es muy irresponsable enviar a los madrileños a votar teniendo en cuenta la situación sanitaria y remarcan el hecho que "el nuevo Ejecutivo solo durará 2 años, así que los ciudadanos tendrán que ir a las urnas ahora en mayo y en 2023".

Garrido achaca que Ayuso haya tomado esta decisión "porque le ha dado la gana" y se muestra enfadado por la sorpresa de la iniciativa: "Esta señora ha puesto su interés y el de su partido por delante del de los madrileños". Por ello, cree que el actual Ejecutivo estaba funcionando correctamente y "una moción de censura en otra autonomía no debería haber finalizado en esto".

Ayuso cesa a los cargos de Ciudadanos

La presidenta madrileña ya ha comunicado a los medios la destitución de todos los cargos del Gobierno autonómico, antes que a los propios implicados. Garrido indica que no ha recibido la confirmación oficial y que no entiende la decisión porque se había firmado uno proyecto por 4 años.

Ante la disyuntiva entre unas futuras elecciones y las mociones de censura propuestas por Más Madrid y el PSOE, el consejero de Transportes añade que no se han puesto en contacto con ninguna formación política y que es "pronto" para hablar de lo que ocurrirá en el futuro.