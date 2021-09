El Norte de Lucas: ¿Acudirá Pedro Sánchez a la cita con el independentismo?

Se arruga el alma del bosque con ese frito de la devastación del fuego. El incendio ha destruido cerca de 8000 hectáreas en Sierra Bermeja. Se han desalojado 1600 personas. El cambio climático puede ser una explicación, pero también la desidia y abandono del monte.

¿Acudirá Pedro Sánchez o no a la cita?

En la entrevista de esta noche en la tv pública puede aclarar lo que tiene en vilo al independentismo que cree que el presidente tiene que estar en la mesa de diálogo. Si hace el feo de no ir, creen los independentistas que Aragonés tampoco debe ir. Calviño asegura que lo importante es el diálogo y no quién vaya. "A todos nos interesa un clima político lo más positivo posible", ha asegurado. En la misma línea la número 2 socialista, Adriana Lastra.

Entendimiento, diálogo, no importa quién, pero a los independentistas sí les importa y mucho. Hoy Aitor Esteban, de PNV, dejaba caer que si hay cosas que no están cerradas, siempre es mejor que no vayan los primeros espadas. Ya veremos.

La distancia y el desafecto permanecen invariables en la renovación del Consejo General del Poder Judicial. En el PP están hoy en otra cosa. La ex presidenta Esperanza Aguirre mostró su apoyo a Ayuso, calificando a los aspirantes a Moncloa como Chikilicuatres o niñatos. Hoy respuesta sutil de Teodoro García Egea con dardo de la corrupción.