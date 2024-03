El monólogo de las ocho: "Sánchez puede quedarse con la amnistía y sin socios"

A un día de que la amnistía se apruebe en el Congreso, acaba de reventar la legislatura en Cataluña y eso deja temblando la legislatura en España. Porque la política nacional va a sentir las consecuencias.

Miren que cuando estábamos pendientes de otros asuntos lo que se estaba fraguando en Cataluña era la caída del Gobierno de Pere Aragonés. Sobre los culpables hay teorías y ahora se las exponemos junto a las consecuencias que se avecinan.

En primer lugar, cuál es la historia oficial. Los Comunes de Ada Colau viven peleados con cualquier inversión económica, ya conocen su vocación decrecentista y habían supeditado todas las cuentas a que se retirase el proyecto de construir un complejo turístico y de ocio en Salou. De la cadena Hard Rock.

La negociación topó con un Hard Rock y los comunes dejaron caer la cuentas. Esta ya les digo, es la versión oficial, que ha esgrimido Pere Aragonès cuando ha anunciado que lo catalanes irán a votar el 12 de mayo.

Esta es la versión oficial, porque toda decisión política tiene sus relatos alternativos. Hombre, hay uno que es muy verosímil y es que Pere Aragonès haya aprovechado la discordia Hard Rock para reventarlo todo. Porque es verdad que es el mayor beneficiario, quizás junto con el PP. En su cosa interna, Junqueras queda fuera de juego, Junts no sabe si su candidato podrá ser Puigdemont y Salvador Illa no está en el mejor momento para enfrentarse a una campaña.

La gran pregunta… ¿Será Puigdemont candidato?

La gran pregunta… ¿Será Puigdemont candidato? Hoy se la trasladaron al secretario general de Junts, Jordi Turull, y la respuesta no ha podido ser más elocuente.

Es verdad, después de que el PSOE haya ido desangrándose en todas sus federaciones para sostener a Moncloa Distrito Central, toda la esperanza del socialismo cae sobre los hombros de Salvador Illa. Pero, ahora que el caso Koldo ha abierto en canal la adjudicación de contratos para la compra de material sanitario durante el estado de alarma, ahora que sabemos que había una trama operando para intervenir en la adjudicaciones, quizás no es el mejor ambiente para que quien fuera ministro de Sanidad se presente a unas elecciones.

Es probable que la única ley que prospere hasta que termine el ciclo de las elecciones sea la de la amnistía

Luego además esto tiene unos efectos devastadores sobre la mayoría de Gobierno, porque los socios que lo sostienen entran ya en zafarrancho electoral y es probable que la única ley que prospere hasta que termine el ciclo de las elecciones sea la de la amnistía que se vota mañana. Así que Sánchez puede quedarse con la amnistía y sin socios, cuando el único fin de la amnistía era atar a sus socios.

Atención a lo que viene: 21 de abril, elecciones en el País Vasco; 12 de mayo, elecciones en Cataluña; y 9 de junio elecciones europeas.

Está es el panorama propicio para que se apacigüe la política… que hoy ya ha vivido su más tremebunda sesión de control en el Congreso. Con acusaciones personales de bancada en bancada, arrojándose la corrupción a la cara como si fueran puñados de mugre y con un Gobierno que ha llegado a la conclusión de que mejor que defenderse por los casos de corrupción es extender la idea de todo es un lodazal en el que luchar en el barro.

Hoy por ejemplo Pedro Sánchez ya no se ha escudado en Aznar y el 11-M sino en Ayuso y su novio.

El movimiento es arriesgado, porque contra Ayuso no hay nada. Nada más que una investigación por un posible fraude fiscal de su novio. Anoche imaginábamos por la ferocidad y el arrojo con el que se había arrojado contra ella que habría un serie de informaciones comprometedoras sobre adjudicaciones o trato de favor. Pero no. Lo que hay es que antes de ser novios, él hizo mucho dinero sobre todo mediante la intermediación entre dos empresas privadas, una de las cuales consiguió una adjudicación muy jugosa de la administración. ¿De la administración madrileña? No, no, de la administración central. Del ministerio de Sanidad de Salvador Illa. Bueno, tan poco trato de favor medió que el PP de Madrid llegó a denunciar a esa empresa porque sospechaba que la adjudicación podía ser irregular. Ya ven.

¿Hay delito? No. ¿Afecta a Ayuso? En nada. Y prueba de que no le compromete es que el argumentario ha virado hacia cuestiones del tipo "es que se compró un maserati", que es la clásica referencia que sirve a la caricatura y atizar el juicio moral. Cuando lo cierto es que el Mercedes que les prestaron a Óscar Puente cuesta cuatro veces más y… no se escandalicen… la gente se puede gastar el dinero que ha ganado legalmente en lo que le dé la gana.

Lo que tienen contra el novio de Ayuso es que la Fiscalía Provincial lo ha denunciado por un posible fraude fiscal. Y es verdad que tiene pinta de serio, habría intentado camuflar sus beneficios para pagar menos impuestos y ahorrarse unos 350 mil euros mediante facturas falsas y empresas pantalla. De confirmarse, muy feo. Pero ese es un problema que él tiene que resolver. Y es lo que tienen contra él, un caso no de corrupción sino de fraude fiscal. ¿Y contra Ayuso qué tienen? Pues que es su novia.

Pero Ayuso ha vuelto a comparecer ante los medios tras el Consejo de Gobierno que hoy se celebraba en Leganés y allí se ha declarado víctima de una persecución que utiliza todos los poderes del Estado para destruirla y señala directamente a Pedro Sánchez.

Luego ha querido salir al paso de la acusación de la ministra de Hacienda, que dice que vive en un piso pagado por los enjuagues de su novio. Podía no hacerlo porque el piso no es objeto de ninguna investigación y sin embargo sí quiso entrar en el asunto.

Ha querido hacer también un alegato en favor de su familia, que ha sido señalado en sucesivas entregas, la más reciente, esta que apunta a su novio.

El Gobierno ha querido que el caso Ayuso desplace el caso Koldo

Se ha desatado la guerra de los cónyuges, porque el Gobierno ha querido que el caso Ayuso desplace el caso Koldo, me temo que sin éxito, porque por el momento no tienen nada contra ella y lo que en cambio han logrado es poner ahora en el foco a Begoña Gómez la mujer del presidente.

Antes de esto el Partido Popular se ha ido a la Oficina de Conflictos de Intereses y ha denunciado a Pedro Sánchez "para que determine la responsabilidad del presidente del Gobierno por no ausentarse de los Consejos de Ministros que tomaron decisiones favorables a una compañía que tenía vínculos de naturaleza económica y profesional con su mujer, Begoña Gómez". Esa compañía de la que usted me habla y que se llama Air Europa.

