El monólogo de las ocho: "A pesar de la insistencia de Susanna Griso, no había manera de que Elma Saiz respondiera"

Hoy coinciden varias noticias que sugieren que algo está ocurriendo en la Casa Blanca y que puede que la vital decisión llegue pronto. Desde luego, si Joe Biden va a tomarla, no debería demorarla durante demasiado tiempo.

Todo esto lo publica la prensa afín a los demócratas, que es la prensa metropolitana, no son rumores publicados por Breitbart o difundidos por la trumposfera. A media tarde el New York Times abría su edición digital con una información de una fuente muy cercana a Biden. Lo identifican como un aliado clave y dice que el presidente le ha confesado que está pensando en retirarse de la carrera para la reelección.

El portavoz de la Casa Blanca, Andrew Bates, ha salido inmediatamente a negarlo. Pero el New York Times no se inventa esa información igual que el Washington Post no se ha inventado la conversación en la que Barack Obama confesó su preocupación por los continuos lapsus y los viajes astrales del que fuera su vicepresidente. En público dice que un mal día lo tiene cualquiera. En privado reconoce lo que cualquier dirigente demócrata, que Biden no está en condiciones de enfrentarse a Trump en una campaña física y mentalmente extenuante.

Todas estas noticias, en realidad, se suman a la presión sobre Biden para que tome la decisión inevitable de anunciar su retirada. Hoy en la tarde de Washington, dentro de unas horas, va a reunirse con gobernadores y congresistas demócratas. Las dudas sobre su estado de forma eran un anatema hasta el debate. Ahora ya hay al menos dos congresistas que se han atrevido a cuestionar en público su candidatura a la reelección. En privado lo hacen todos.

Hubo un tiempo en que cuando se sentaba a una celebridad en el banquillo o se le tomaba declaración, los dirigentes políticas solían presumir de que era la confirmación de que la Justicia es igual para todos. Quizás por eso pudimos ver cumpliendo pena de banquillo a toda una infanta. Es más, cuando se sentó a la infanta en el banquillo nadie cuestionó al denunciante porque se entendía que todo el mundo tenía derecho a la acción judicial, por pérfido que fuera.

En el caso de Begoña Gómez se pretende que todo sea excepcional. Hoy se ha dirigido al juez para pedirle que no grabe imágenes de su declaración como imputada por su "relevancia pública». La esposa de Pedro Sánchez comparece este viernes ante el juez que la investiga por tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Su abogada Antonio Camacho hace la siguiente petición: «La esposa de Pedro Sánchez comparece este viernes ante el juez que la investiga por tráfico de influencias y corrupción en los negocios».

Mientras tanto, siguen saliendo en libertad los condenados por el mayor caso de corrupción de la historia de España. Hoy lo ha hecho aquel sobre el que pesaba la pena más alta.

Continúa el desmontaje de la sentencia de los ERE por parte del Constitucional. En una usurpación de las funciones del Supremo, se dedica a enmendar una sentencia penal con el objetivo final de proclamar la amnistía de José Antonio Griñán y de los dirigentes que fueron condenados en el mayor caso de corrupción de la historia de España.

El Tribunal Constitucional ha concedido este miércoles amparo parcial a otros cuatro exconsejeros de la Junta de Andalucía de la época del PSOE condenados por prevaricación y malversación en el caso de los ERE, lo que supondrá una rebaja sustancial de sus condenas. Y serán más, porque continua el paciente desmontaje de la sentencia de los ERE en lo que significa una amnistía encubierta de los delitos de corrupción del PSOE andaluz.

Esta vez el Constitucional borra la malversación de la número dos de Griñán y ampara a otros tres condenados. Ya van cuatro sentencias emitidas como si el Constitucional fuera un tribunal de casación del Supremo o siquiera un tribunal jurisdiccional, cuando es un órgano político, de extracción política, que no forma parte del Poder Judicial.

Las cuatro sentencias cuentan los votos particulares de los magistrados Ricardo Enríquez, Enrique Arnaldo, César Tolosa y Concepción Espejel.

En dos semanas el Constitucional le aplicará a José Antonio Griñan la misma doctrina que está cubriendo de impunidad a sus subordinados.

El PP y el PSOE se han vuelto a enfrentar por el papel del Tribunal Constitucional. La portavoz Gamarra recuerda que ninguna resolución de la mayoría nombrada por el PSOE podrá borrar los hechos y Félix Bolaños acusa al PP de antisistema.

Pero estas decisiones ya tienen otra consecuencia y es que el PSOE andaluz ahora considera que el gobierno de Juanma Moreno es ilegítimo. Sí, ilegítimo.

Uno podría quedarse a vivir en este corte de la portavoz socialista Ángeles Férriz. Primero porque no es verdad. Dirá el Constitucional lo que quiera pero no podrá borrar los hechos, que es un fondo de reptiles para crear con el dinero de los andaluces la red clientelar que supuso el mayor caso de corrupción de la historia de España.

Y luego… recuerdan cómo llego al poder Pedro Sánchez. Sí a lomos de una sentencia con incrustaciones prejuiciosas que luego fue corregida. No como la de los ERE, que fue ratificada por el máximo órgano jurisdiccional del país, que es el Supremo. Y qué sensible es para cualquier mera insinuación acerca de su legitimidad. Bien, pues el PSOE andaluz considera ilegítimo el Goberno de Juanma Moreno, porque dice que lo de los ERE jamás ocurrió….

En su incansable trabajo de erosión de la reputación de Sumar… acaba de piar Pablo Iglesias un tuit en el que recuerda aquella citadísima frase de Josep Tarradellas. «En política se puede hacer de todo menos el ridículo». Y debajo enlaza la noticia que informa de que Sumar va a abstenerse en la votación para la renovación del Consejo General del Poder Judicial.

Ya les decíamos hace días que la única proeza que ha logrado Yolanda Díaz al frente de Sumar es cargar de razón a Pablo Iglesias. Tiene mérito.

El ridículo de Sumar en todo este asunto es apreciable. Ha recorrido todo el camino fingiendo una sonrisa para poner al fin un mohín de repugnancia.

Primero, ellos han incluido dos nombramientos de cuota, que son el magistrado Carlos Hugo Preciado y la fiscal Inés Herreros. O sea, que participan del reparto partidista y ahora se hacen los estrechos… Luego además a mí me parece recordar que aplaudieron el liderazgo de Sánchez para desbloquear la inaceptable situación del Consejo General del Poder Judicial. Bueno, pues mañana, según han anunciado se abstendrán en la primera votación para la reforma del CGPJ. Porque ahora les entra el repelús de votar el acuerdo con el PP.

La verdad es que se pueden mantener dos postura respecto de este asunto. Estar a favor o en contra y Sumar pretende estar a la vez en las dos posturas, como si estuviera jugando al Twister.

Y ahora permítanme ponerles uno de los testimonios del día. Le podríamos poner la música de persecución de Benny Hill, pero no querer parecer frívolos. Qué reveladora ha sido la entrevista que le ha hecho Susanna Griso a la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.