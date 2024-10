El monólogo de las ocho: "El Gobierno no tiene estrategia para enfrentarse al caso Begoña Gómez"

A menos que admitamos que la negación de la realidad es una estrategia, el Gobierno no tiene estrategia para enfrentarse al caso Begoña Gómez. Esta no es una opinión, siquiera delirante. No es una interpretación, siquiera torticera. Es una mentira porque el auto de la Audiencia Provincial de Madrid que avala la mayor parte de la investigación del juez Peinado precisamente lo hace porque argumenta que no es una investigación prospectiva.

Y que parte de una conducta racionalmente sospechosa, como es la promesa de ejercicio para condicionar la toma de decisiones públicas a cambio de ventajas indebidas. Todo esto es textual de un auto que es duro, muy duro. Tan duro que el Gobierno no sabe aún cómo responder a los argumentos. Lo que siguió tras su publicación fue un atronador silencio y 24 horas después, la negación de la realidad como único argumento. Lo que indica que la portavoz Pilar Alegría salió tras el Consejo de Ministros huérfana de argumentario, sin saber qué decir y que el asunto está fuera de control.

Esto en realidad ya se hizo evidente con la dislocada gestión que se hizo de la cancelación del último máster de Begoña Gómez por parte de la Complutense. Que haya sido la propia esposa del presidente la que lo comunicó mediante un airado texto en LinkedIn ya sugiere que todo está descontrolado.

Veremos si ahora los tribunales admiten a trámite la querella contra Peinado de la Abogacía del Estado, convertida ya en el bufete particular de los Sánchez-Gómez. Sería al menos un asidero, pero por ahora el Gobierno se despeña en el acantilado de la negación de la realidad.

Aún ha habido tiempo en la rueda de prensa del Consejo de Ministro para alguna tergiversación más, que no la llamaremos mentira porque al menos tiene un poso de verdad. Dice el Gobierno que la reforma que viene a aliviar la pena de más de 40 presos etarras es una mera trasposición europea que el gobierno de Rajoy admitió como buena.

No, lo que han hecho es incluir de tapadillo una disposición que eliminaba la salvaguarda introducida por aquel gobierno para evitar que los asesinos etarras se beneficiaran de sus efectos. Y lo hicieron a sabiendas de que beneficiaría a asesinos como Txapote, que resultaría inmediatamente excarcelado. Y lo hicieron para satisfacer una reivindicación histórica de uno de sus socios más estables, que es Bildu.

Ahora el Senado, gracias a la mayoría absoluta del PP, aplaza hasta el día 14 la votación de la iniciativa para presionar al Gobierno pero poco puede hacer porque el Gobierno quiere hacer prevalecer su pacto con Bildu.

Alberto Núñez Feijóo ha pedido perdón por el error inaceptable, dice, que condujo al Partido Popular a sumarse engañados juntos a todos los grupos de la Cámara a una modificación legal que alivia las penas de 40 etarras y permite la excarcelación de asesinos como Txapote. El líder de la oposición ya pidió perdón en privado a la AVT y ahora lo hace en público en un acto en Guadalajara.

No es un error. Es una negligencia, agravada por el hecho vergonzoso de que los ponentes del PP y Vox firmaron haber "estudiado con todo detenimiento" la reforma que beneficia a los etarras, y todas "las enmiendas presentadas". Es una grave negligencia y así lo hemos señalado, porque además transmite una imagen de liquidez en la oposición muy preocupante.

Pero oigan, hay que distinguir la responsabilidad de la negligencia. A ver si resulta que va a tener más sanción moral quien es engañado estúpidamente que quien de forma dolosa, legislando a mala fe, introduce una enmienda que beneficia a los presos etarra por un pacto innoble y luego lo justifica mediante la mentira. No puede ser la misma sanción moral. A menos que consideremos que la única exigencia moral pesa sobre la oposición, porque del gobierno solo cabe esperar la ignominia. En ese caso…

Porque el Gobierno vota por convicción y de hecho… Félix Bolaños le ha confirmado a Cuca Gamarra que no van a retirar la reforma y que además harán escarnio de la oposición por haber votado a favor. No dice que les haya engañado, sino que han cambiado de opinión.

Miren precisamente hoy… Vitoria acoge un encuentro histórico sobre víctimas del terrorismo de todo el mundo. Representantes de memoriales de EE.UU., Noruega y Francia se unen a España en un debate sobre educación y memoria. Allí el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, el que permite que sea Bildu quien presente y haga suya la ley de seguridad ciudadana, ese ministro, hace un gran despliegue de cinismo.

La memoria de las víctimas, dice. Cabe recordar que la ley de seguridad ciudadana no es la única que Bildu ha capitalizado. La otra ley en la que Bildu tuvo una participación y capitalizó como un triunfo fue la Ley de Memoria Democrática, donde introdujo una serie de cambios.

No parece que Luis Tudanca se vaya a ganar el apoyo de la dirección de Ferraz… No parece. Es que en el PSOE han comenzado los juegos del hambre en espera del Congreso Federal que Sánchez ha convocado para comienzos de noviembre. Lo que temen por su pescuezo ya se están organizando y casi se pueden recitar como la delantera del Athletic Club de Gainza.

Lobato, Tudanca, Espadas, Gallardo… después del Congreso Federal comenzará la escabechina regional y estos tratan de blindarse. ¿Cómo? Pues aplicando el manual de la resistencia. Tudanca invoca a la militancia, como hizo Sánchez en su día. Pero en Ferraz quieren tiempo para prepararle a una adversaria que seguramente será la ministra de Igualdad Ana Redondo. Sin duda, un activo electoral del partido.

Hoy ha estado Tudanca con Alsina y ha conversado largo, tendido y sin demasiados reparos, porque ha denunciado algo muy grave. No ya que le hayan suspendido las primarias sin ninguna razón estatuaria, no… sino que la secretaria de organización, o sea Santos Cerdán, está empleando métodos mafiosos y que bien encajarían en la definición de la máquina del fango porque quieren destruir a su familia con filtraciones. ¡Con filtraciones a la fachosfera!

El anterior Congreso Federal fue mucho más pacífico que como se presenta el venidero. Fue en Valencia y hubo una foto de la unidad con Zapatero y Felipe González, que pronunció un discurso crítico.

Fíjense cómo se da la cosa que no va a haber foto de la unidad. Cuenta ABC que ni siquiera han invitado a Felipe González a este Congreso Federal. Luego piden a otros históricos del PSOE que se involucren mediante una selección y cribado muy riguroso, porque no todos los históricos merecen ser escuchados en los actos del partido.

Felipe González se ha convertido en un individuo muy incómodo para el partido. Quién es, al fin y al cabo, Felipe González en el partido socialista: nadie.