El monólogo de las ocho: "La decisión de hoy convierte en risible lo que prometan en la próxima campaña vasca"

¿Y ahora qué dicen quienes decían que era una difamación decir que el PSOE había pactado con Otegi entregarle a Bildu la alcaldía de Pamplona? Han esperado a que pasaran, no fuera a afectar a sus votantes de estómago delicado y una vez ha echado a andar la legislatura, zas, la moción de censura ya está registrada, se votará el 28 de diciembre, desalojará a la regidora de UPN y un bildutarra será el alcalde de Pamplona, la joya de la corona para Bildu, mucho más relevante que cualquier ayuntamiento vasco, pues para los de Otegi nada hay más estratégico que la euskaldunización de Navarra.

Decían que era una hipérbole de la siempre exagerada oposición. Una vez más, se cumple el patrón. Dicen que jamás lo harán. Una y mil veces. Chivite compromete su palabra, Sánchez ya tiene poco que comprometer, pero lo dice igual.

Y finalmente esa exageración, esa difamación, esa mentira, esa hipérbole, se convierte en política necesaria, en lo mejor para los pamploneses, en eufemismo. Porque hasta ahora se habían escuchado todo tipo de coartadas morales, pobres, pero que al menos revelaban una cierta vergüenza. Esto ya se ha acabado, Bildu es ya un partido progresista. Dicen que esto no forma parte del pacto, ya, que la alcaldía de Pamplona está bloqueada… ya… los socialistas navarros se inventan mil y una fantasías sobre política consistorial, pero el siempre sincero Óscar Puente celebraba sin complejos el progresismo de Bildu.

Para el PSOE, Bildu es el mal menor

Miren cuál es la asimetría que reina en la política española. El PP le dio la alcaldía de Vitoria al PSE para evitar que la ocupara Bildu. El PSOE le ha arrebatado la alcaldía de Pamplona para que la ocupe Bildu. Para el PSOE, Bildu es el mal menor. Y eso obligaría al PP a revisar la categoría de mal menor que concede al PSOE, esto debería revisarlo.

El único pacto cuyo pliego de condiciones desconocíamos era el del PSOE con Bildu y ya vamos conociendo los términos. Lo primero, arrebatarle la alcaldía de Pamplona a UPN y dársela a Bildu. ¿Lo siguiente? Podría ser cualquier cosa. Los presos de ETA seguramente ¿La lehendakaritza? Pues depende si conviene. Porque esta decisión de hoy convierte en risible lo que prometan en la próxima campaña vasca.

Esto obliga a mirar a Eneko Andueza que es el flamante candidato socialista a las próximas autonómicas en el vasco. ¿De qué vale su palabra? ¿De qué vale esto que ha dicho aquí en Onda Cero con Carlos Alsina hace poco más de una semana?

No, los hechos demuestran que eso que ha dicho no vale nada. Absolutamente nada. Porque es lo mismo que dijo Chivite. Eneko Andueza será el ticket de Bildu en las próximas elecciones vascas. Si conviene y si no conviene lo será del PNV. Pero no hay ninguna razón para pensar que no lo será de Bildu. Diga lo diga, ya lo dijeron antes los socialistas navarros. Si conviene Eneko Andueza será el ticket de Bildu en las próxima elecciones vascas. Esto es así.

Félix Bolaños, ministro de Justicia, hizo una muy pacata defensa de los jueces

Sobre la mesa del Gobierno, por si tiene algún interés en leerlos, hay dos comunicados alarmantes. Por lo que dicen y por quienes lo firman. El Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial. Responden a los ataques personales que los socios de este gobierno profirieron contra jueces por su nombre y apellidos en el Congreso de los Diputados. Lo pudieron escuchar anoche aquí en Onda Cero, pero no viene mal refrescar la memoria de lo que dijo Miriam Nogueras, de Junts, porque es insólito.

Luego es verdad que Félix Bolaños, ministro de Justicia, hizo una muy pacata defensa de los jueces, pero luego va a permitir que sus socios paseen a los jueces por comisiones parlamentarias difamatorias.

Lo que dicen los comunicados. El del Supremo: "El ataque personal en el Parlamento al anterior presidente del Tribunal Supremo, a un presidente de Sala y a dos magistrados del tribunal carece de precedentes y no se corresponde con los requisitos mínimos de la separación de poderes en un Estado de Derecho".

La declaración institucional del CGPJ firmada por su presidente Vicente Guilarte dice: "las personas señaladas, y cualquier otro miembro de la Carrera Judicial que pueda encontrarse en las mismas circunstancias, encontrarán en la institución que presido la más firme oposición a estos ataques en defensa de la labor jurisdiccional realizada por todos ellos, a los que manifiesto mi apoyo expreso y la garantía de que, en el ejercicio de las competencias que la ley atribuye al CGPJ, se adoptarán tomas las medidas necesarias previstas por el ordenamiento jurídico para proteger su independencia".

En un primer momento el presidente del Supremo Francisco Marín-Castán suspendió la reunión que tenían prevista con Félix Bolaños. Finalmente han hablado por teléfono Bolaños y Marín-Castán y han encontrado una nueva fecha para su encuentro. Será el próximo martes 19 de diciembre.

Carles Puigdemont con renovado desparpajo le ha vuelto a recordar sus compromisos a Sánchez

Pedro Sánchez que hoy tenía una cita en el Parlamento Europeo para evaluar el semestre de presidencia española de la Unión. Ahí coincidió con Carles Puigdemont, que con renovado desparpajo le ha vuelto a recordar sus compromisos.

Le reprocha que no haya conseguido imponer la cooficialidad del catalán en las instituciones europeas. A pesar de que lo ha intentado, no será porque José Manuel Albares no se ha esforzado en convencer al resto de países. Incluso se ofreció a que España pagara los 132 millones anuales de sobrecoste que supondría la implantación de la cooficialidad del catalán, euskera y gallego.

Pero nada. Sí sorprende que existiendo una oportunidad tan franca para escenificar la nueva era de convivencia que se abre en Cataluña con la amnistía, no quisiera ofrecer una foto conjunta con Puigdemont, una visita a su despacho para retratarse bajo el cuadro de la urna, como hizo Santos Cerdán. Un abrazo incluso que rubrique el nuevo tiempo de concordia.

Ahora que toda la acritud se la reservaba al presidente del PPE, el alemán Manfred Weber, que se ha quedado muy impresionado con los modales de Sánchez. Es que mientras le estaba contestando a sus improperios, Sánchez se ha largado y le ha dejado con la palabra en la boca. Ha sido una actitud bochornosa. De vergüenza, porque atenta contra cualquier decoro parlamentario, que si ya en el Parlamento español resulta embarazoso, verlo en el Europarlamento en quien ha acudido a explicar los resultado de la presidencia española, es francamente lamentable.

VÍDEO DEL MONÓLOGO