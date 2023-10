El monólogo de las ocho: "Se acabó el tabú, Pedro Sánchez ha mencionado la amnistía"

La brújula regresa a Alcázar de San Juan. Hace justo un año de nuestra anterior visita y les puedo asegurar que nos dejó marcados. Nosotros venimos aquí a hablarles de la cultura vitivinícola de Castilla-La Mancha y a celebrar que los vinos de esta tierra viven un momento excepcional de calidad y de reconocimiento.

Pero, es que además venir a Alcázar de San Juan es darse un baño de realidad porque permite dejar la metafísica y las abstracciones en las que está ensimismada y hablar de los problemas reales. Les hablamos desde la cooperativa Baco, que es una de las referencias del sector agroalimentario a nivel nacional y un auténtico caso de éxito en el cooperativismo en España.

Cuando llegamos aquí el termómetro marcaba los 30 grados centígrados. Un 6 de octubre. Luego haremos el repaso al mapa de España con Roberto Brasero. Ya les aseguro que no es normal. 38 grados en Badajoz. 34 en Orense. El año pasado nos advertían: o llueve o se va a producir menos de la mitad del aceite de oliva que debería producir España. Así fue y ustedes ahora pueden comprobar sus consecuencias cuando van al supermercado y ven que les han puesto candado a las botellas de aceite. Alimento esencial para un español.

La industria agroalimentaria se enfrenta a todo un desafío y de ello hablaremos hoy, además del resto de los asuntos de la actualidad, esos que dominan la conversación española. Es que no se lo van a creer, Pedro Sánchez ha pronunciado la palabra amnistía. Se ha atrevido. Un pasito más.

Se acabó el tabú, Pedro Sánchez ha mencionado la amnistía, con sus cuatro sílabas y su hiato

Se acabó el tabú, Pedro Sánchez ha mencionado la amnistía, con sus cuatro sílabas y su hiato, en Granada, con Charles Michel a un lado y Úrsula Von der Leyen al otro. Respuesta a una pregunta de los periodistas durante la rueda de prensa tras la reunión de los líderes europeos en Granada.

Amnistía, la llama por su nombre, y lo importante es la definición que hace. Que es una definición torturada: "es una forma de superar las consecuencias judiciales a la situación que vivió España". No. Es una forma de borrar los delitos que cometieron sus socios los líderes del procés, incluso aquellos delitos que aún no han sido juzgados porque quienes los cometieron huyeron de la Justicia y se instalaron como forajidos en Bélgica. Con lo que ha tardado en pronunciar su nombre, seguro que era demasiado pedir que utilizara la definición adecuada.

En realidad esto permite adivinar que es lo que viene y qué es lo que se está negociando. Impunidad a cambio de votos. También es importante que se haya desmarcado de la propuesta de Yolanda Díaz, que da la impresión de que ha vuelto a adelantarse a los acontecimientos. Ya lo hizo cuando viajó a Bélgica para reunirse con el forajido Puigdemont y ahora cuando ha anunciado que el martes presentará un dictamen elaborado por 20 juristas sobre la indubitable constitucionalidad de la amnistía. Este documento que ha escrito 20 martinpallines, lo va a presentar en el Ateneo de Barcelona y es de una ambición desmedida. Tabula rasa desde 2013.

Claro, así quedarían incluidos, no sólo los del 1 de octubre, sino también el expresident Artur Mas y los tres exconsejeros condenados por la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014. Laura Borrás no aparece mencionada en sus planes pero quién sabe. Tampoco se entiende muy bien por qué no la van a amnistiar. Al fin y al cabo solo favoreció a un amigo con unos contratos. Es mucho más grave lo del procés. Mucho más. ¿Y el patriarca, por qué no? Esperemos que al menos haya una disposición para que Jordi Pujol no quede excluido. Recuerden que el trauma que provocó en Cataluña el enterarse de que el fundador del catalanismo moderno era un ladrón. eso hay que solucionarlo.

Yolanda Díaz cree que Puigdemont está siendo perseguido judicialmente por sus ideas. Por sus ideas

Lo que han hecho estos juristas es sencillamente darle un soporte intelectual a la idea que tiene la vicepresidenta del Gobierno sobre el forajido, al que definió así en TVE.

Es que conviene resumir y destacar: Yolanda Díaz cree que Puigdemont está siendo perseguido judicialmente por sus ideas. Por sus ideas. Esta es la idea que tiene de la democracia. Ahora imaginen cuál será su amnistía. Que el Estado pida perdón, claro. De hecho el dictamen tiene su punto humillante en la inclusión de los policías imputados por su actuación el 1 de octubre. Esto puede parecer un ejercicio de ecuanimidad. No. Es todo lo contrario. Porque lo que hace es equiparar la actuación de unos policías bajo mandato judicial con la de los delincuentes del procés. Y si hay policías que pudieron excederse, eso ya se juzgará, pero desde luego no es lo mismo. De ahí que sea humillante. Dice Sánchez que esta no es la propuesta del PSOE.

El PSOE estaría preparando ya la visita a Puigdemont. Dice El País que la hará Santos Cerdán, secretario de organización. Y también está preparando su propia ley de amnistía, suponemos. Ahora que cualquier cosa después de esta le sabrá a poco a Puigdemont. Claro que igual esa es la intención, que ahora a la opinión pública, lo que presente el PSOE le parezca una minucia, quién sabe.

Y algo más, hoy ha sido vandalizada la tumba de Fernando Buesa. Socialista, Asesinado por ETA. Cubrieron su tumba de heces, pintaron la lápida, pintarrajearon también el monolito en su honor. Esto nos recuerda cuál es la razón por la que los restos de Miguel Ángel Blanco no reposan en Ermua y está enterrado en Galicia. Arnaldo Otegi ha hecho un post en la redes sociales con el verbo tradicional de los batasunos. Rechaza estas acciones. Ya saben que consideran un salto semántico demasiado grande pasar del rechazo a la condena. Además a la hora de traducir a una política su rechazo ocurre esto: Bildu se ha negado a firmar una declaración emitida por la Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en la que se condenaban los hechos.