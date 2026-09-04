Marta García Aller evidencia la soledad de Sánchez en el Gobierno: "Los socios empiezan a parecer un grupo de desconocidos"

Déjame que te cuente por qué los cuadros de Hopper reflejan tan bien la soledad. La mayoría de sus cuadros tienen lugar en cafeterías, en gasolineras, en habitaciones de hotel. Son escenas cotidianas en ambientes urbanos, donde la gente suele pasar mucho tiempo sola. Pero cuando miramos los cuadros de Hopper nos queda claro lo solos que están sus protagonistas, aunque estén rodeados de gente.

No solo son los juegos de luces, sombras y colores. Tampoco el escenario elegido. En Noctámbulos, su obra más famosa, hay un grupo de gente en un bar. Teóricamente no están solos, son varios, pero se ve que sí que lo están. Comparten espacio, pero es más bien un aislamiento compartido.

Pues así está el Gobierno. En un aislamiento compartido. El presidente Sánchez está cada vez más solo. ¿Qué apoyos le quedan al presidente Sánchez? Ayer sus socios le dejaron solo en el Congreso. Hoy le han fallado sus barones.

¿Qué apoyos le quedan al presidente Sánchez?

Tanto Castilla-La Mancha como Asturias, con gobiernos socialistas, han votado en contra del modelo del modelo de financiación en el Consejo de Política Fiscal. Solo la Generalitat y el Gobierno canario han votado a favor. Al final se ha aprobado, pero el desplante queda claro.

También en el relato del lawfare se queda solo el Gobierno. Ayer el Gobierno mostraba su enfado con la jueza Tardón, de la Audiencia Nacional, por haber encargado una investigación a la policía sobre la crisis migratoria en Ceuta, pero no parece que sirva de mucho. Hoy es la Fiscalía quien deja solo al ministro Marlaska y por tanto a la coartada del Gobierno para distanciarse de los informes que implican a Marruecos.

La Fiscalía avala que la jueza de la Audiencia Nacional haya iniciado la investigación sobre Ceuta y las más que probables implicaciones de Marruecos. El fiscal coincide en que es pertinente que se inicie una causa para esclarecer lo sucedido. Y la Audiencia Nacional, a su vez, también arropa a la jueza Tardón, dejando claro que no solo no interfiere en la seguridad nacional, sino que está actuando para a preservación y defensa del interés general del país.

Cada vez duran menos los relatos gubernamentales. El de que la jueza Tardón se extralimitó, lo de dejar caer que podía haber lawfare en que la Policía Nacional no hubiera dado a conocer el informe que apunta a la intervención de Marruecos en la llegada masiva, no ha durado mucho. Tampoco el de que Marruecos es un socio leal. Ayer quedaba claro que no se lo creen ni sus socios.

Cada vez duran menos los relatos gubernamentales

Los socios siguen siendo socios, pero como en un cuadro de Hopper, aunque estén ahí se palpa la soledad. Empiezan a parecer un grupo de desconocidos.

Y si ayer en el Congreso eran los socios parlamentarios los que le decían a la cara al presidente Sánchez que no se creían su versión de los hechos, que no entienden su gestión de la crisis de Ceuta ni su empeño en exculpar a Marruecos, hoy ha sido el lendakari, Imanol Pradales, el último en sumarse a las críticas. Y ha sido muy contundente: considera el líder vasco que el presidente del Gobierno no ha sido capaz de asumir el liderazgo en el último mes y que la legislatura ha dicho el lendakari, está totalmente acabada.

La Fiscalía, los barones, los socios… Si Hopper tuviera que pintar esta semana la soledad del Gobierno podría elegir el Congreso o el Consejo de Política Fiscal o la sucesión de indicios e informes en la Audiencia Nacional. Aunque seguro que el presidente conoce el truco que siempre funciona para que no se note que uno está solo en la escena. Hay una manera de no parecer nunca solo en la foto, un gesto que nunca vemos en los personajes que pinta Hopper. La clave está en salir siempre posando. En fingir que si uno está solo es porque quiere salir solo en la foto.