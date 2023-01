La mirada cítrica: El retraso de la subida del SMI

La flema británica está sobrevalorada. Pero hay que tener mucha flema para sobreponerse a los escándalos casi diarios de la élite británica. El último escándalo tiene que ver con los impuestos y el Ministerio de Hacienda. Bueno con el último ministro de Hacienda del Ejecutivo de Boris Johnson, Nadhim Zahawi, que hoy preside el Partido Conservador. Este mismo lunes ha anunciado el pago de una multa de 5 millones de libras por evasión fiscal. La Agencia Tributaria británica no ha querido dar detalles del caso del señor ministro, caso que se lleva arrastrando desde el año 2000. A tenor de la sanción no parece que fueran cuatro peniques, por mucho que Zahawi afirme que el fraude fue accidental. Vamos, evasión por accidente. Que se me han caído unos millones.

Algún que otro programa y algoritmo ya se utiliza en la Agencia Tributara. La Inteligencia Artificial parece el nuevo El Dorado digital. Microsoft ha anunciado la inversión de 10.000 millones de dólares en la empresa que ha desarrollado ChatGTP, la inteligencia artificial. La compañía de la ventana ya era socio de referencia. Google lo ve como una amenaza para su negocio clave, el buscador. Y es que quien controle la inteligencia artificial aparte de las búsquedas puede dominar la computación en la nube. Otra trinchera donde guerrean las grandes tecnológicas.

En cambio, una de las principales empresas digitales, Spotify se suma a la ola de despidos y recorte de plantillas. Spotify reconoce que calculó mal, que fueron demasiado ambiciosos tras la pandemia y ahora tiene que recortar el 6% de sus empleos, entre ellos al director de contenidos, Dawn Ostroff. Y dentro de la tecnología apuntar que Apple ha decidido trasladar a India el 25% de la producción de sus teléfonos y dejar a China en segundo lugar.

En España, el Gobierno se hace de rogar con la subida del Salario Mínimo, pero la ministra de Trabajo establece ya el objetivo. Este año la subida del SMI va con retraso, cosa de la falta de acuerdo de los agentes sociales pero también de la política y los tiempos electorales que se acercan. De cualquier forma la subida del SMI ya está prácticamente decidida por la ministra Yolanda Díaz.

El tramo alto está en los 1.080 euros aproximadamente. Lo que también esta alto es el nivel de contestación y enfado de los inspectores laborales que hay se han concentrado frente a las Delegaciones de Trabajo y harán huelga el miércoles por falta de medios y personal.

Por otro lado, sigue la polémica sobre los nuevos impuestos, en especial el de la banca y grandes fortunas. El Instituto de Estudios Fiscales, cercano a la CEOE, señala que el Impuesto de Solidaridad, el de las grandes fortunas, puede ser inconstitucional, confiscatorio y crear inseguridad jurídica. La vicepresidenta Calviño insiste en que los bancos han acumulado beneficios y márgenes para hacer frente al nuevo impuesto a la banca.

Hablando de banqueros, David Solomon, el presidente de Goldman Sachs, ha decidido echar mano de las tijeras de podar para recortar la plantilla en 3.600 personas. Y claro hay banqueros para todo, incluso hay banqueros anarquistas, como el de Fernando Pessoa. En el caso de Solomon sus habilidades son más bien discográficas, como apunta Pablo Pardo en El Mundo. Entre despido y despido tiene tiempo para ser DJ. Llegó al cuarto puesto de la lista de éxitos. No creo que fuera aupado por sus empleados.