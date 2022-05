El PSOE no ve "lógico" que Podemos pida dimisiones por Pegasus "sin saber lo que ha ocrurrido"

Felipe Sicilia, portavoz del PSOE, señala que el resultado del informe del análisis de los teléfonos móviles de miembros del Gobierno, estará pronto disponible: "Se dice que está prácticamente ultimado. Se conocerá en los próximos días pero no tengo el detalle de cuando. Se esclarecerá lo sucedido y si algún otro teléfono del Gobierno está infectado con Pegasus".

"Hay que esclarecer lo ocurrido y en eso estamos. Hay una investigación en el CNI y una vez que sepamos lo ocurrido se podrán tomar las decisiones. Sin saber los detalles es difícil establecer responsabilidades", añade.

Defiende que el Ejecutivo tiene que conocer lo relativo a la seguridad del estado y no otras informaciones: "No sé si había que informar de un seguimiento al presidente Pere Aragonés si había una orden judicial. El Gobierno debe tener contacto de los servicios de información en las tareas que afecta al estado y no las que ordena un juez".

¿Por qué no han esperado a que esté el informe listo para informar sobre la infección de los teléfonos en el Gobierno? "Se cuenta con transparencia lo que ha ocurrido y se espera a que se estudie el caso para determinar la responsabilidad. El hecho es que el móvil de Pedro Sánchez y de Margarita Robles fueron infectados y después se ha hecho el estudio. Si no se hubiera contado se hubiera dicho que por qué no se informó de eso desde el primer minuto".

Sobre la petición de sus socios de Podemos de dimisiones, cree que hay que esperar a saber lo que ha pasado: "Si hay algún tipo de responsabilidad solo cuando sepamos lo que ha pasado podremos entender la decisión. Habrá que tomar decisiones si se estima oportuno para mejorar la ciberseguridad de España. No me parece que sea lo más lógico. Tomar decisiones sin saber lo que ha ocurrido"

Además, defiende la labor del CNI: "Creo que el CNI ha actuado desde la legalidad más absoluta. Este Gobierno no tiene nada que tapar. En el Gobierno de Rajoy sí se utilizaron los instrumentos del estado para su beneficio como reflejan las sentencias"

Y agradece la postura de Feijóo en este asunto pero le recrimina otros asuntos: "Estamos encantados que Feijóo sepa llevar una oposición responsable. Pero si está interesado en la defensa del estado tiene que resolver los casos de corrupción, facilitando que se esclarezca lo ocurrido con las mascarillas en Madrid".