Luis López: "La Bienal de Arte de Pontevedra está siendo un éxito, tenemos tres meses de intensa actividad artística"

En el programa especial de 'La brújula' desde Pontevedra hablamos con Luis López, presidente de la Deputación, quien subraya la importancia de recuperar la Bienal de Arte "más antigua de la Península": "Con todo el esfuerzo de recuperar algo luego de no celebrarlo durante 15 años, está siendo un éxito que podemos comprobar los que estamos por la ciudad con todas sus obras. Llega gente de todo tipo y esto no ha hecho más que empezar. Tenemos tres meses de una intensa actividad artística. Está siendo un éxito desde el inicio".

El presidente de la Deputación de Pontevedra también habla del proyecto "estratégico" para la Diputación y la provincia como es el de la recuperación de vías en desuso para convertirlas en vías verdes. "El objetivo es unir Vilagarcía con Vigo", indica Luis López, que apunta a la conexión con Portugal como "vital" para la región.

Además, Luis López cree que la Xunta de Galicia está haciendo un "esfuerzo" en el ámbito de la vivienda, un "problema a nivel a nacional": "El esfuerzo de la Xunta a efectos de proporcionar vivienda pública es de destacar. La Xunta está cumpliendo, la parte municipal en cada Ayuntamiento hacen lo que pueden. A nivel de Diputación tratamos de cooperar y ponernos en disposición de la Xunta y ya está a nivel del Gobierno. En los problemas de la ciudadanía de las grandes y no tan grandes urbes siempre aparece la vivienda".

La gestión de la AP-9 y la previsión de turismo para verano

A nivel de infraestructuras, el presidente de la Deputación lamenta que no se pueda gestionar a nivel autonómico la AP-9. "Sufrimos discriminación con respecto a otros territorios. Vemos que en otros territorios tienen facilidades y ya van más de 50 bloqueos en la Mesa del Congreso, donde no se permite hablar de la transferencia de la AP-9 a nosotros. Nosotros queremos gestionar lo nuestro. A Galicia se le negó la gestión del litoral, con más de 398 kilómetros de costa", señala Luis López, que destaca la importancia de "gestionar lo nuestro desde aquí, no a muchos kilómetros de distancia".

Así, López asegura que no depender tanto de la normativa estatal y sí de la autonómica supone "reducir la burocratización" y "elaborar la normativa conforme a las necesidad que tenemos aquí".

Por último, comenta que hay una previsión sobresaliente de turismo para la temporada estival, "fruto de un buen trabajo hecho por parte de todo el sector" y otros factores como el "refugio climático" que supone Galicia.