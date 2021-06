Los problemas que detecta el Comité de Bioética en la nueva ley trans

Tras la aprobación de la ley trans hablamos con el presidente del Comité de Bioética, Federico de Montalvo: "La cuestión es que no haya un acompañamiento de un médico, en este contexto tan difícil para un niño, un médico funciona para un niño como un garante de la salud sobre todo cuando hablamos de un menor".

"He hablado con muchas personas trans. Hay que acercarse con cuidado y respeto porque son procesos difíciles. Me preocupa que tendemos mucho a la teoría del péndulo, pasamos de no aceptar una situación a una aceptación absoluta. Pasamos de una patologización, excesiva medicalización a un todo cabe dónde el tratamiento es a demanda y el médico no evalúa psicológicamente a la persona, porque hablamos de menores", asegura.

Una de las preocupaciones en el Comité es el hecho de que esta ley puede dejar desamparadas a las personas que finalmente decidan no completar el proceso: "Puede ser un problema que se aligeren los controles a la hora de anticipar la cirugía de resignación sexual a un menor. Determinados menores llegados a la mayoría de edad piden revertir esa situación y no se puede porque son cirugías mutilantes"