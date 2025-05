María Jesús del Barco: "Esta reforma atenta contra el Estado de derecho"

La presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), María Jesús del Barco, ha participado en La Brújula para informar sobre las medidas que han tomado cinco asociaciones de jueces y fiscales para protestar contra la última reforma impulsada por el ministro de Justicia, Félix Bolaños. "Esta reforma atenta contra el Estado de derecho", ha exclamado.

La magistrada ha señalado que las medidas que se quieren implementar obedecen a intereses partidistas que nada tienen que ver con el interés general. De hecho, ha aseverado que la reforma va en contra de la independencia de los jueces y que puede ser aún peor si se aprueban las propuestas de ley sugeridas por Sumar.

La APM ya ha manifestado a Bolaños su malestar a través del informe, aunque el ministro, según del Barco, no se ha mostrado receptivo. Por eso mismo, el próximo día 11 de junio guardarán 10 minutos de parón y no descartan seguir ascendiendo en sus protestas. A su vez, ha destacado que acudirán a las autoridades europeas y que no descartan una huelga general de jueces y fiscales.