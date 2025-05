Gonzalo Arana, investigador en Harvard: "Es alucinante la cantidad de talento que quieren echar"

Donald Trump ha decidido emprender una cruzada contra la Ivy League, prohibiéndoles inscribir a alumnos que no tengan la nacionalidad estadounidense. Esta confederación de grandes universidades está integrada por centros de referencia educativos y de investigación como Harvard. Precisamente, un investigador a tiempo parcial español de esta universidad, Gonzalo Arana ha podido atender los micrófonos de La Brújula y ha expresado que "es alucinante la cantidad de talento que quieren echar".

Arana se define como "un privilegiado", puesto que tiene su trabajo en España y tiene que viajar a Harvard para liderar líneas de investigación sobre diversificación y crecimiento económico una vez por trimestre. Sin embargo, ha narrado que hay personas que tienen a toda su familia allí. "Es un drama", ha lamentado.

El economista ha desarrollado cómo vivieron la noticia de la prohibición: "Ayer nos llamaron y nos dijeron que nuestros visados pasaban a ser ilegales. Estábamos ilegalmente en Estados Unidos". Arana tenía que volver a finales del mes que viene y ahora mismo no sabe si "tiene mucho sentido o no que vuelva". No obstante, ha celebrado la decisión de un tribunal federal de Massachusetts que ha paralizado este mandato para estudiar su legalidad: "Los visados han vuelto a ser legales".

Por otra parte, Arana se ha mostrado contrariado con la decisión tomada por Trump, ya que Estados Unidos había logrado lo que otros países aún están luchando, que es atraer a estudiantes con gran talento a sus universidades. Por último, ha recordado que el 30 % de los estudiantes y el 25% del profesorado de Harvard son extranjeros.