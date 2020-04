Manuel Giménez al Gobierno de Sánchez: "La confianza de los ciudadanos se gana actuando de forma transparente en las dos direcciones"

Hablamos con el consejero de economía y empleo de la Comunidad de Madrid, Manuel Giménez, quien ha lamentado que el Gobierno de Pedro Sánchez pida lealtad cuando no son trasparentes en sus actuaciones, algo que si afirma que hacen desde el gobierno de la Comunidad de Madrid. “Mantenemos reuniones Semanales y comunicación permanente con todos los representantes de los partidos”.

Hay autónomos que se quejan de que no pueden acceder a la ayuda del Gobierno central porque no pueden acreditar perdidas por encima del 75%, y además tienen que seguir pagando la cuota de autónomos. Por eso "la Comunidad de Madrid ayuda a aquellos a los que el Estado no les ha ayudado y que han sufrido unas pérdidas del 30-35% con un importe de 534 euros".

Giménez ha explicado los pasos a seguir para los comercios de hosteleros una vez finalice el confinamiento. "Una vez esto pase queremos que los comerciantes, hosteleros tengan la información suficiente. La certeza de qué tienen que hacer en términos de horario y aforo y además cuenten con todos los medios de protección".