Leguina, sobre su posible expulsión del PSOE: "Me la suda, el culpable de todo es Sánchez"

Joaquín Leguina, socialista histórico y primer presidente de la Comunidad de Madrid de 1983 a 1995, ha valorado su posible expulsión del PSOE en La Brújula con palabras muy francas: "Me la suda". Asegura que "no le han llamado del partido" y añade: "Si yo soy el culpable de este desastre, que venga dios y lo vea". La razón de este expediente sería haber apoyado a Isabel Díaz Ayuso en las pasadas elecciones, acusación que también se hace al líder socialista Nicolás Redondo. "No me lo puedo creer... ¿Qué hemos hecho nosotros, decir que no queremos a Sánchez? Cuando estábamos en la época de Felipe González, se subía la gente al estrado del Comité Federal y le pedían que se fuera, y él nunca se quejó", cuenta.





Leguina niega haber pedido el voto para Ayuso

Leguina niega, en todo caso, tal apoyo a la presidenta de la Comunidad de Madrid: "No he pedido el voto para Ayuso nunca. Aunque me acusen de eso no es verdad, no esperaba que su éxito fuera tan grande. No me siento preocupado por ese éxito. Es mejor un partido en el Gobierno de centroderecha, y democrático indudablemente, que una mezcla Frankenstein de izquierdas". "Si me expulsan del PSOE volveré cuando se haya marchado este señor", zanja.

Batacazo electoral en Madrid

"Creo que este desastre electoral en Madrid va a traer consecuencias lo quiera o no Pedro Sánchez. Consecuencias malas para el partido, lo mejor que podría hacer es irse cuanto antes... el responsable de este desastre es él", dice tajante Leguina. "No puedes meterte en la cama siendo socialista con los separatistas catalanes, con los proetarras de Bildu y meter en el Gobierno a tipos como Pablo Iglesias", critica el histórico dirigente.

¿Hay socialistas que no son partidarios de Sánchez en el Congreso?

Leguina asegura que no habla con el presidente del Gobierno desde que, en su opinión, "hizo una purga contra Tomás Gómez que no se merecía ni él ni el partido socialista". Leguina cuenta toda esta historia en su libro 'Pedro Sánchez: historia de una ambición'. "Sánchez elimino a la mitad del partido, en el Congreso no hay ninguno que no sea de su cuerda, es una limpieza étnica que no hace mas que mal", lamenta. "Espero que se vaya cuanto antes, pero tiene grandes habilidades para subirse a cualquier carro", insiste.

"La moción de censura a Rajoy trae como consecuencia todo esto... creyó que lo iba a barrer en las elecciones, dice que no quiere saber nada de Pablo Iglesias y en 24 horas llega a un acuerdo con él", concluye.