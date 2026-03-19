José Antonio Gurpegui, catedrático de estudios norteamericanos: "A Trump le está pesando la guerra de Irán"

"A Donald Trump la guerra de Irán le está pesando", así se ha pronunciado el catedrático de estudios norteamericanos y director del Instituto Franklin de la Universidad de Alcalá de Henares, José Antonio Gurpegui, autor del libro 'Trumpismo y reconfiguración global: el tortuoso camino hacia el nuevo orden mundial'.

En una entrevista en La Brújula, Gurpegui se ha mostrado "convencido" de que Trump tiene "muchas ganas de terminar la guerra" porque está perdiendo apoyo. Para ello, ha puesto de ejemplo que en las últimas encuestas dentro del movimiento MAGA, dentro de los tres grupos que siempre le han apoyado, ahora mismo solo le votarían alrededor del 50%.

"Los evangelistas blancos han reducido su apoyo de más del 80% al 55% y los protestantes blancos no evangelistas han bajado 14 puntos y los católicos blancos también por debajo del 50%", ha expuesto el catedrático, alegando que estos grupos, cuando salieron los papales de Epstein o los ataques a Venezuela le apoyaban con más del 80% de los votos.

Por qué triunfa el trumpismo: las claves

Sin embargo, según Gurpegui, la guerra está lejos de acabar, porque los iraníes tienen "luchas internas" que tienen que solucionar. Además, a su juicio, si el presidente estadounidense se metió en el conflicto fue por culpa de Netanyahu, que le "convenció" de que duraría solo "cuatro días". "A la vista está que se ha columpiado", ha comentado en tono jocoso.

Aun así, aunque su apoyo esté bajando y previsiblemente vaya a perder las elecciones de mitad de mandato de noviembre, el trumpismo es un movimiento muy fuerte. Esto se explica, en palabras del experto, porque "Trump ha sabido leer muy bien la transformación que está sufriendo la sociedad actual y el cansancio de buena parte de la sociedad norteamericana".

Trump se dio cuenta de que el liberalismo daba signos de agotamiento y que el wokismo instaurado por Obama no daba más de sí. Este fue el germen de su primera victoria y eso explica que conecte tan bien con parte de la sociedad estadounidense. Si bien, ha matizado Gurpegui, todo viene desde antes de Obama incluso. "Clinton fue el antecedente necesario, su neoliberalismo", ha matizado.

Ahora bien, el catedrático ha cargado contra el presidente estadounidense porque es un "impostor", ya que está "tirando por tierra" todo lo que hizo Ronald Reagan, el artífice del partido republicano, hasta tal punto de que "ahora mismo hay trumpismo en lugar de republicanismo".

¿Tercer mandato? ¿Y el futuro del trumpismo cuando Trump ya no esté en el poder?

¿Cómo ha cambiado Trump entre su primer y segundo mandato? Para Gurpegui la clave es que ahora se siente "mucho más seguro en todos los ámbitos", algo que empezó con la victoria "incontestable" en las elecciones. Esto le permite dominar plenamente el Partido Republicano, las dos cámaras y ha podido nombrar tres jueces de la Corte Suprema. "Puede hacer lo que quiera sin estar sujeto a nada", ha sentenciado.

Mirando hacia el futuro, Gurpegui ha descartado un tercer mandato de Trump, porque implica reformar la Constitución a través de una enmienda constitucional que tendría que aprobar el Congreso y ser ratificada por los Estados. "No puede ser", ha asegurado. Entonces, ¿cuál es el futuro del trumpismo? El catedrático lo tiene claro: una combinación entre JD Vance y Marco Rubio.