Ignacio Aguado: "Inés Arrimadas es la persona más adecuada para liderar el proyecto de Ciudadanos y el Gobierno de España"

Ignacio Aguado se muestra "contento" por sus 100 días de gobierno en Madrid y cree que hay "buena convivencia" con el PP. Además, apuesta por Inés Arrimadas para liderar Ciudadanos y critica a Sánchez por su acuerdo con Podemos: "Es imprevisible, no he conocido una persona que haya engañado tanto y tenga menos escrúpulos", ha dicho en La Brújula.

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid ha pasado por La Brújula para hacer una valoración sobre sus primeros 100 días en el Ejecutivo madrileño. "Estoy muy contento y disfrutando en lo personal. Diría que es un gobierno que ha garantizado estabilidad en la Comunidad, apostando por la regeneración y que ya trabaja en reformas necesarias".

Aguado cree que hay "buena convivencia" con el PP y que los dos partidos "dejan atrás las siglas" para anteponer el interés de los madrileños. Sobre Vox, insiste en que espera que no bloqueen la legislatura llegado el momento de unos presupuestos o reformas importantes.

Además, se ha referido a Madrid Central: "Madrid Central necesita un rediseño para hacer un centro cada vez más habitable con más peatones, pero no se puede hacer como hizo el Ayuntamiento con Carmena al frente, sin consenso con comerciantes o por decreto".

Ignacio Aguado también ha dejado claro que apuesta por Inés Arrimadas para liderar el proyecto de Ciudadanos: "Es la persona más adecuada para liderar el proyecto de Ciudadanos y también el Gobierno de España. No me gusta que en España no haya centro político y se haya polarizado así la sociedad y el Congreso. Es una oportunidad perdida".

Por ello, critica a Sánchez y considera que "puede pasar cualquier cosa" con respecto a un nuevo Gobierno: "Sánchez es imprevisible, nos ha engañado tantas veces. No he conocido una persona que haya engañado tanto y que tenga menos escrúpulos. Ojalá decida romper el pacto con Podemos y mirar al centro".

Por último, ha respondido a la posibilidad de que Begoña Villacís sea alcaldesa de Madrid si rompen con PP y Vox: "Begoña, como yo, no está obsesionada por los sillones como el PSOE. Priorizamos las reformas, su equipo lo tiene muy claro. Esa propuesta del PSOE no es una opción, solo pretenden enredar y distraernos de lo importante".