Almeida insinúa "parcialidad" de la Fiscalía a favor del Gobierno en el caso del contrato del hermano de Ayuso

El alcalde José Luis Martínez Almeida pasa por La Brújula y valora la crisis que ha vivido el PP y que ha terminado con la salida de Pablo Casado y Teodoro García Egea: "No ha sido fácil. Desde el punto de vista político no es sencillo y del personal tampoco. Pablo Casado es quién me da confianza y me hace portavoz nacional. Ahora tenemos que dejar de hablar de nosotros y de lo que ha pasado y hablar de lo que tenemos que hacer".

"No ha habido una crisis en el PP de estas características a lo largo de su historia. Pero esto interesa poco a los españoles y sí la solución de futuro. Es obvio que ha habido un enfrentamiento entre Ayuso y la dirección nacional. Es obvio que ha habido alguna conducta reprochable pero c'est fini. Ahora todos con Núñez Feijóo", añade.

Valora la figura de Pablo Casado que en su opinión hizo una gran labor en el partido: "Pablo Casado tuvo un mérito enorme. Cogió el PP en una situación complicada y lo deja desde el punto de vista electoral en un punto mejor. Feijóo ha conseguido en Galicia una amplia mayoría social y una capacidad de gestión más que importante".

Sobre el espionaje a Ayuso

Almeida señala que no se gastó ni un euro en la investigación o espionaje a Isabel Díaz Ayuso: "El grupo municipal popular es el segundo más interesante en saber qué pasó solo por detrás de los madrileños. Hay una premisa de la que todos los grupos parlamentarios parten, no se ha gastado ni un solo euro de dinero público en investigar. Pero no sé que hace Ignacio González en la comisión de investigación. Bajo la premisa de que no hay nada se trata de generar confusión".

"El presidente del Gobierno dijo de quién depende la Fiscalía"

Respecto al contrato del hermano de Díaz Ayuso con la Comunidad de Madrid, insinúa que puede haber parcialidad por parte de la Fiscalía: "El presidente del Gobierno dijo de quién depende la Fiscalía. Su parcialidad queda difuminada cuando su titular fue una diputada del PSOE. Lo que sí digo que un contrato que ha pasado todos los controles de la Comunidad de Madrid, la Fiscalía lo que tendría que hacer es concluir las diligencias. Puede haber un uso de la Fiscalía por parte del Gobierno de la Nación. Fue diputada del PSOE".

"Parece obvio que una diputada del PSOE, ministra de Justicia con Sánchez y que ahora es Fiscal General del Estado parece lógico y razonable que se abstuviera en las causas que tuviera cierto interés para garantizar la independencia del ministerio Fiscal", continúa el alcalde de Madrid.

"No va a haber fisuras con Ayuso"

Y deja claro que no hay opción de que haya fisuras entre él y la presidenta de la Comunidad: "Sigo teniendo contacto frecuente con Díaz Ayuso. Quiero agradecerle la confianza y puedo decir a los madrileños que estén muy tranquilos y mucho más a la oposición que no va a haber fisuras entre Ayuso y yo". Además explica su paso atrás como portavoz: "Lo que me apasiona es ser alcalde pero si me piden que dé un paso adelante para ser portavoz lo doy. Ahora no quería que hubiera confusión y entendía que los madrileños se plantearan si Almeida es alcalde o miembro de la dirección nacional del partido"

Y respecto a la desescalada de las medidas contra la pandemia, muestra su plena confianza en las autoridades de la comunidad: "Tengo especial confianza en las autoridades sanitarias de la Comunidad de Madrid. No tengo los conocimientos para saber si nos estamos precipitando pero si dicen que estamos en esta situación, confío en ellos y en que podemos seguir dando pasos adelante"