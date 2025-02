José Manuel García-Margallo: "El problema de la UE es que no hemos hecho los deberes, hemos vivido en la era de la inocencia"

José Manuel García-Margallo ha pasado este lunes por los micrófonos de La Brújula, donde ha repasado los principales temas de actualidad en lo que ha política internacional se refiere, que desde la vuelta de Trump a la Casa Blanca no son pocos.

Justo cuando se cumplen tres años del inicio de la invasión rusa en Ucrania, el presidente norteamericano sigue presionando para que se logre una solución para el conflicto. "Creo que se llegará a un alto en fuego en el que Rusia se quedará con los territorios que ha ocupado", ha expresado Margallo.

La relación con Europa es otra de las cuestiones que parece haberse complicado desde que Trump asumiera su segundo mandato como presidente de Estados Unidos. "El problema de la UE es que no hemos hecho los deberes, hemos vivido en la era de la inocencia (…) Hemos vivido un desarrollo económico muy importante apoyado en la idea de que había una energía barata (Rusia), un mercado en expansión que nos compraba todo (China) y una delegación de la seguridad en los Estados Unidos. Todo eso ha saltado por los aires", reflexiona el que fuera ministro de Exteriores durante el gobierno de Mariano Rajoy.

Margallo habla también de las ocurrencias y declaraciones polémicas de Donald Trump, muy comentadas en las últimas semanas, y señala que es todo una estrategia del norteamericano. "No va a hacer una Marina D'or en Gaza porque no puede expulsar a más de dos millones de gazatíes, pero lo que ya ha hecho es invalidar la teoría de los dos Estados. No va a invadir Groenlandia, pero lo que va a hacer es garantizarse una presencia militar que impida el paso de Rusia y China al Ártico y los famosos minerales raros que tanto le preocupan", explica.

Apremia, además, al gobierno de España a solucionar el aumento del gasto militar. "Lo tenemos que hacer porque nos obliga la OTAN y porque tenemos que guardar la frontera sur, que no nos va a ayudar nadie si tenemos un conflicto ahí", señala.