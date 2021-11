Alberto Núñez Feijóo: "Me preocuparía que Ayuso no quisiera ser la presidenta del PP de Madrid"

Durante los últimos días, están saliendo a la luz las disputas entre la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y la sede de Génova, debido al próximo congreso del partido que debería elegir al líder del PP en la capital. Para analizarlo, charlamos con Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta de Galicia, que nos explica que "le preocuparía que Ayuso no quisiera presidir el PP de Madrid".

Sin embargo, califica de "impropio" lo sucedido en "un partido que siempre ha tenido las cosas bastante claras", aunque recalca que este episodio se está dando con tanta fuerza porque se trata de Madrid: "Si fuera en Andalucía, no tendría el mismo impacto. Lo que ocurre en Madrid sigue teniendo un gran eco que no pasa en otras partes".

Del mismo modo, considera que se encuentran en "fase precongresual" y a veces "suele haber ruido", ya que habrá otros congresos y en algunos hay más "orquestas" y en otros no. Además, se muestra preocupado por la situación postcongresual: "No me gustaría que el PP saliera dividido después".

"La bajada de impuestos permite incrementar el consumo"

Este martes se reúnen ocho líderes autonómicos para tratar, entre otros temas, la financiación o el reparto de los fondos covid. Para el dirigente gallego, el objetivo es "proponer soluciones para el conjunto de España y llegar a consensos". Incluso añade que hay varios puntos a tratar: el reto demográfico, los fondos europeos y la financiación autonómica.

Sobre esta última, Feijóo destaca que es un punto "difícil", pero que "no van contra nadie", sino que pretenden "encontrar ideas de consenso y ponerlas a disposición del Gobierno".

El líder del PP de Galicia reflexiona que una bajada de impuestos permitiría "incrementar el consumo y recaudar más del IVA". Se manifiesta sobre aquellos que creen que Madrid hace dumping fiscal y anota que "ese impuesto lo quitó en su momento Zapatero". Feijóo incide en su compromiso de ir disminuyendo progresivamente el impuesto de sociedades porque "no existe en el resto de la UE, es confiscatorio y se penaliza el ahorro".

Feijóo apuesta por un pasaporte covid en toda España

Finalmente, da su apoyo a que se aplicara el pasaporte covid en toda España: "Nosotros lo pusimos en verano y al final el Supremo nos dio la razón".