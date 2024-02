Adrián Vázquez Lázara: "La resolución sienta las bases de lo que la Comisión puede hacer si en el futuro hay una amnistía de Puigdemont"

El Parlamento Europeo ha aprobado hoy una resolución sobre la injerencia rusa en la Unión Europea y ha advertido de una "preocupación extrema" por las supuestas actuaciones en Cataluña que considera son parte de "una estrategia más amplia para desestabilizar a la UE". Además, ha instado a España a investigar los nexos entre el Kremlin y el movimiento independentista catalán y han mencionado directamente al líder de Junts, Carles Puigdemont.

Un texto que ha salido adelante con 433 votos a favor, 56 en contra y 18 abstenciones. A propuesta del Partido Popular se ha aprobado una enmienda que hacer referencia al expresidente de la Generalitat, señalando que ciertas informaciones aseguran que se reunió con el exdiplomático ruso Nikolau Sadovnikov en vísperas del referéndum de independencia de octubre de 2017.

Una jornada que ha transcurrido sin la presencia de Puigdemont, como asegura el eurodiputado y portavoz de Ciudadanos Europa, Adrián Vázquez Lázara, pero que no ha sorprendido porque "está acostumbrado a huir".

Vázquez Lázara mantiene que esta resolución "no va a ningún lado" y que es una "constante huida hacia delante". "Puigdemont no va a poder gozar de la amnistía en ninguno de los casos, no sé porque el señor Sánchez sigue basando toda su estrategia en contentar a un fugado de la Justicia", expresa el eurodiputado. Añade que el expresidente sólo tiene dos posibilidades de futuro "entregarse a la Justicia española y ser juzgado o acabar en un país donde no tenga extradición". "Lo de hoy ha sido muy importante porque por primera vez hemos visto las divisiones en la familia socialista europea", sostiene.

Afirma que el Partido Socialista "no podía votar en contra de esta resolución". "Ha votado a favor de una resolución que dice que de manera factual se quieren amnistiar delitos de alta traición sobre la injerencia rusa, que dice abiertamente que Puigdemont tiene esos vínculos y que es la persona con la que están negociando y manteniendo un Gobierno, realmente es algo gravísimo", argumenta el portavoz de Ciudadanos europeo.

El político explica que esta resolución "sienta las bases de lo que la Comisión pueda hacer o no si en el futuro hay una amnistía del señor Puigdemont" y que además solicita a la presidente del Parlamento que el comité ético investigue a Puigdemont, desde mirar sus correos electrónicos hasta congelarle los gastos de su oficina o las dietas parlamentarias.