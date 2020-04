Diario desde el hospital: "Ser enfermera no es una profesión como otras, significa ponerse siempre en el lugar del otro"

"Soy enfermera, siempre me he sentido así y ahora que me voy a jubilar quiero seguir siéndolo. Empecé mi andadura en una UCI y, aunque ha pasado tiempo desde que me alejé, no olvido el entorno en el que las enfermeras, con escaso reconocimiento, cuidan a los llamados pacientes críticas.

Ser enfermera no es una profesión como tantas otras, significa ponerse siempre en el lugar del otro, y ahora que las UCI se han duplicado y faltan recursos, allí están ellas, ideando medios de autoprotección y cuidando con la excelencia que se merece a los pacientes alejados de sus familias, y buscando formas de contacto para que sea más llevadero. Incluso sustituyen a la familia en el momento de la despedida.

Yo quiero seguir siendo la enfermera".

