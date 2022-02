El cuaderno de Chapu: "Toma de rehenes"

Traigo las notas del martes día uno, se ha desnudado Rosalía en la portada de su nuevo disco y andamos a ver si Rosalía en pelota es izquierda o es fascismo. De un tiempo a esta parte, si uno va sin mascarilla es como si fuera en cueras. Quitarse la quirúrgica es el nuevo topless. De momento, la galactoprosa -columnas de tetas-, toman las tribuna son un género en sí mismo. Venía hoy el periódico con sujetador. Es cierto que se escribe mucho de la teta de Rigoberta y muy poco de los huevos de Sánchez -esto es naturalmente, un metáfora-.

Me refiero a que hoy se votaba la prórroga de la mascarilla en exteriores y el Gobierno ha incluido en el Real Decreto Ley una paga de las pensiones y la contratación de médicos para que no le digan que no. Que obligar a que se cubra un tipo por el parque es una cosa como del chamanismo, que los pediatras dicen que los niños de no verse las caras andan pensando en cortarse las venitas, pero si vota en contra de la mascarilla, está dejando a los viejitos sin dinero para arreglar la dentadura. Me acuerdo de que en Sevilla un yonqui le pedía a Antoñete ‘Pa comer’ y el periquito le puso a dentadura postiza en la mano: “Toma m, para comer”

España es una gigantesca toma de rehenes. Mientras escribo al norte de Madrid, el cachorro duerme y a la vez que persigue, que come, que ladra y que mama, quién sabe lo que soñará. Al norte de Madrid, el sol se pone sobre las encinas, brillante y fecundo como sobre un manglar de la Florida, pero todo es una quimera. Llegar a Febrero sin carnavales es un mes en la UCI, en el diván y en el juzgado. Qué cuerdos éramos cuando estábamos locos.