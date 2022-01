El cuaderno de Chapu: "Tetas en sede parlamentaria"

Traigo las notas del 29 de enero... Ganó Chanel lo de Eurovisión y yo no puedo dejar de escribir de tetas. Han pedido explicaciones sobre el jurado de lo de Eurovisión hasta en Comisiones Obreras, ojalá un grupo que se llame CCOO. Los de Podemos quieren una comisión sobre la teta de Rigoberta, una teta en sede parlamentaria.

A mí me gustaban las góticas de la pandereta gallega. "Muchos points". Ya estaba aprendiéndome el nombre, pero me vinieron a dar la tabarra de la diversidad, las no fronteras, el Estado Español y el "vosotres", no mira. Da la nota, pero no la turra.

España siempre ha sido tetacentrista

Digo que me gustó mucho el debate de la teta de Rigoberta Bandini, porque de tetas se habla poco en el espacio público. España siempre ha sido tetacentrista en la intimidad, pero entró Irene Montero, ministra de Igualdad y Nuestra Señora de la buena leche de Galapagar y puso la teta sobre la mesa: la casa, la niñera y la teta. Antonio Díaz dice que lo de Iglesias en lugar de una dimisión, fue un destete.

"Nos dan miedo las tetas", dice Irene Montero, y es imposible que a alguien le den miedo las tetas, salvo que te peguen con ellas. Digo que me gustaba la teta maternal de Bandini hasta que fue teta hiriente y justiciera, teta de barricada de Delacroix, teta de dar la paliza, teta de tetazo y de porrazo, unas tetas como de la UIP.

A Eurovisión irá Chanel, ¿tú has visto a esa mujer? Hace una reivindicación de sí misma y eso no les gusta a algunos. La conclusión es que una mujer puede enseñar las tetas, pero no conviene que mueva demasiado el culo.