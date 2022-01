El cuaderno de Chapu: "La diplomacia tiene su gracia"

Notas del 26 de enero. Casado ha llamado a Sánchez y le ha dicho. Pronto los periódicos traerán crónica de internacional y crónica telefónica. Llamadas perdidas, whatsapps, duración, etcétera, etcétera y etcétera. Es muy cómodo, te dejan los acuerdos de gobierno en el contestador.

A media tarde sobre los tejados de la ciudad, la primavera ha mandado un anticipo en un sol que es una promesa. He apuntado que salen los niños de los colegios y los diplomáticos de Kiev, que se pronuncia Kiv. Qué pasará allí. Solo conozco a una ucraniana y dice que es rusa. Es curiosa esta antesala del cataclismo en la que nos encontramos, tiene un punto de irreal. La guerra es mala, pero peor son las series alemanas.

Hojeo los periódicos en busca de señales sobre el futuro. Desde la pandemia, los gobiernos te dicen ya no solo lo que tienes que hacer, si no cómo tienes que sentirte. tenemos que estar esperanzados pero alerta, determinados, pero temerosos. Hoy he ido al súper y he visto a la gente en lo de los congelados confiando en la diplomacia.

Borrell y Biden se me antojan una pareja en la nebulosa, una cosa como de experiencia a nivel internacional y un poco de confundir los nombres de los nietos. Don Josep dice que hay que mantener la calma y no entrar en pánico -bien- al día siguiente es el fin del mundo -aaaa-.

La diplomacia tiene su gracia. Los fantasmas sacaron una chirigota que iban de embajadores y en el gorro, en lugar de escarapela llevaban una ensaimada. Decían así: “Su excelencia don manuel soy según el protocolo, pero mi mujer me dice: “baja la basura, Manolo”.