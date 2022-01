El cuaderno de Chapu: David Pla y la política con pasamontañas

Notas del 25 de enero, subida de la cuota de autónomos, metaverso, Barbour de Vox.

Dice Antonio Díaz que España está entre Gila y Leopoldo María Panero. Una ve escuché a Panero leer "Buffalo Bill ha muerto de Cummings" y desde entonces me gustaría que alguien lo recitara el día de mi entierro. "Buffalo Bill is defunct, buffalo bill ha muerto, cabalgaba un semental de plata y mataba uno dos tres cuatro cinco seis siete pigeonsjustlikethat. Dime qué has hecho con tu muchacho de ojos azules, señor muerte".

Ha muerto Buffalo Bill pero tenemos mandando a David Pla en Bildu. No había gente en el mundo para que en Bildu pusieran a mandar a un terrorista de ETA. David Pla era el que leía aquel comunicado de ETA con capucha. El metaverso es que te dan lecciones de memoria histórica, de convivencia y de democracia unos tipos que aún llevan en la cara la marca del pasamontañas. Gente que cuando se asusta aún conserva el reflejo de echarse la mano a la cartuchera.

No había gente en el mundo para que en Bildu pusieran a mandar a un terrorista de ETA

El mayor desprecio que se puede hacer a una víctima es votar a su asesino. Pero por ahí entre la maleza se viene el argumento de que hay que agradecer que ETA dejara de matar, que es un mérito que solo se puede conceder al que mata. A los de ETA les terminarán poniendo un monumento y a Otegi le darán el Nobel de la paz.

Los muertos están en la tumba y en política los de la metralleta

Y el tracatrá de lo del nuevo tiempo. Por muchas vueltas que le doy a lo de de un futuro distinto y un mundo sin ETA, los muertos están en la tumba y en política los de la metralleta. Cómo no vamos a pensar que Bildu es heredera de ETA si fichan al jefe de los etarras.