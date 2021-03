El cuaderno de Chapu: "Madrid, noveno círculo"

He apuntado que hay marcas en la carretera, deben ser del Ayusazo. Para ser el noveno círculo del infierno, en Madrid no se está tan mal. Han salido los niños del colegio en camiseta. Vivo en una extraña sucesión de días en la que se alternan consecutivamente momentos en los que parece que el mundo se acaba y otros en los que parece que el mundo está naciendo. Muchas cosas me importan mucho y, al mismo tiempo, nada me importa nada.

En el Ministerio del Interior han comprado una cinta de correr estática para Marlasca, que está también bastante estático y que ha costado 2.800 euros. Adelgaza con mirarla. La máquina tiene un programa específico para correr detrás de los ladrones y otro que da la razón en todo. Ábalos tiene una maquina en el gimnasio en la que se prepara para las carreras de mociones de censura contra convocatorias electorales y para la maratón de Murcia.

Hablaba del anillo ciclista interior que todos llevamos dentro y del noveno círculo del infierno que Dante reserva a los traidores sumergidos en un lago como lomos metidos en manteca. Lucifer tiene seis alas de murciélago y tres cabezas con tres bocas con las que mastica eternamente a Judas y a dos asesinos de Julio César. Se escuchan los lamentos y la voz de Begoña Villacís diciéndole a casado: "Pablo, nos habéis jodido".

Cómo se arrima Arrimadas. Más que un torero en primavera. Dijo que quien estuviera pensando en poner en peligro la estabilidad de los gobiernos tenía un problema moral. Parece que entonces ya preparaban la moción. Es muy sánchico, esto. A los políticos les pasa con Sánchez lo que a los niños con Superman, que lo ven y después se creen que ellos también vuelan.