El cuaderno de Chapu: "Por pegarle a un balón"

Traigo el día uno de febrero sin carnaval, pero con Salvador Illa. Parecía una boutade que Illa le quitara votos al independentismo, pero luego lo ves al lado de Laura Borrás y parece Konrad Adenauer. Febrerillo loco y asesino.

Digo yo que a Cádiz le estará lamiendo en las esquinas un poniente de silencio. Qué asco de cordura de febrero, de gráficos y de tantos por ciento, distancia, limpieza, de cuidarse y de paraísos que no son el del Falla. No termina el popurrí de la de Pfizer, la de Moderna y la incidencia acumulada y yo solo quería erizada, ostionada y pestiñada.

Es el mes más corto del año que se nos va a hacer más largo. 32 día llevamos de 2021 y a mí ya me parecen 32 años. Por cuatro años de fútbol cobrará Lionel Messi 555 millones de euros. Poco me parece a mí, que no he metido un gol en toda mi vida.

Hay gente con un don y también uno que es economista por la universidad de Chipanooga al que le parece un exceso cobrar lo que sea por pegarle a un balón. Todo el mundo cree que merece más dinero que un futbolista, menos yo. Me parece bien que cobre lo que le quieran darle, aunque bien visto, podría ahora mismo quejarme de que cobra mucho uno que le pega al balón y así cobrar yo quejándome de que otro cobra mucho pegándole a un balón. Ojalá pudiera yo cobrar lo que cobra Messi por pegarle a un balón. No, ojalá pudiera siquiera pegarle a un balón.