El cuaderno de Chapu: "Si Julián Muñoz hubiera trincado ahora lo que trincó entonces, lo amnistiaban, hacían de él un héroe y lo iban a ver a Suiza"

Hoy traigo las notas del 24 de septiembre, leo en la prensa que “Otro falso Brad Pitt ha sido detenido por estafar a dos mujeres 325.000 euros simulando que mantenía con ellas una falsa relación sentimental”. Otro Brad Pitt falso, pero bueno, ¿cuántos hay?

Me está cortejando Brad Pitt y me pide pasta. A quién no le ha pasado. La gente se cree cada cosa. Hasta votan a Sánchez. Vivimos empeñados en que nos engañen. Me recuerda al chiste de butanero que llamaba al telefonillo y decía Butanero, y una voz al otro lado le respondía: “Anda, sube… Con esa labia que tienes”.

Al cielo ha subido Julián Muñoz el Cachuli, ex alcalde, ex de Mayte Zaldivar, ex muchas cosas y yo quiero recordarlo con los pantalones por el esternón, el bigotón, los dientes y el Mercedes de apoderado de toreros y no consumido por la cárcel. Todo hombre, en algún momento, debe renunciar a seguir las modas; esa es, al fin y al cabo, una manera de respetarse.

Prefería a aquellos alcaldes que trincaban de las recalificaciones de los PGOUS y no estos golfos de etiqueta de ahora que meten mano a las leyes, a las instituciones, a los presupuestos generales del Estado y por supuesto al CIS, que siempre justifica los medios. Me acuerdo de los malayos en estos días en que te choran por tu bien.

Si Julián Muñoz hubiera trincado ahora lo que trincó entonces, lo amnistiaban, hacían de él un héroe y lo iban a ver a Suiza. Me quedo con aquellos días en que los mafiosos del mangazo estaban reservados a las revistas de la farándula y no ahora, cuando salen a darte lecciones en la Tribuna de Oradores del Congreso.