El cuaderno de Chapu: Cohousing

Notas del 18 de enero, resaca de lo nuevo de Rosalía y de la entrevista de ayer. Antes Junqueras -mi princesa Disney preferida- iba por las radios llorando por la libertad de Cataluña y desde que lo indultaron, se parte la caja y va por ahí riéndose.

La política española -y en esto Junqueras es muy español- consiste en que te dé lecciones de corrupción un tipo condenado por sedición y malversación. Me enternecía aquella figura de Oriol, curilla de Lledoner, de hábito, tonsura y discurso fondón. Ahora pasa de todo y se muere de risa y no me extraña nada, aunque a mi, la Cataluña empobrecida, dividida y enfrentada la verdad es que no me hace ni puñetera gracia.

El bono de ayuda al alquiler y el 'cohousing'

El futuro es el ayer. El Gobierno ha planteado un bono de ayuda al alquiler y pretende fomentar el cohousing, que no es compartir piso, ni ser propietarios. Hablamos de una nueva manera de vivir en la que el inquilino disfruta de una parte privada de la vivienda y comparte espacios comunes. Así pensando, el cohousing se parece a una corrala con nombre en inglés.

El mañana cada vez me gusta más. No tendremos coche, no viajaremos en avión, no comeremos carne, no iremos a Nueva York, curaremos nuestras enfermedades con cúrcuma, haremos el amor con la luz apagada, frotaremos la ropa en el río y lavaremos a los niños en un balde. Guardará las llaves el sereno, pero le llamarán el cool.