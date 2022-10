El cuaderno de Chapu: "Quintero nos enseña que ninguno estamos a salvo de las sombras"

LEER MÁS Fallece el periodista Jesús Quintero a los 82 años de edad

Traigo que se ha muerto Jesús Quintero, triste, enfermo y arruinado. Andan viudos los locos, las colinas, las cuerdas, los presos, los perros verdes y los ratones coloraos. El humo, el silencio y el age. Quintero nació en Huelva, vivió en Sevilla y rió en Cádiz y así definió el triángulo de las Bermudas de mi Españita.

Cuando dio el pregón del Carnaval de Cádiz en el 84, apareció en una ambulancia con el Beni y con Josele, de Lord Byron con camisa de Fuerza. En el escenario acunó "esto es Cádiz y aquí hay que mamar", que es una frase que pide marmol y un papelón de mojama, media de chocos y una copita manzanilla bien fría. Quintero nos enseña que ninguno estamos a salvo de las sombras. En este santo país, a nadie hay que tomárselo ni demasiado en serio, ni demasiado en broma.

España ha enterrado tan bien a tanto carajote, ya sería casualidad que a la memoria de este fueran a buscarle las cosquillas, pero todo puede pasar. Me he acordado de su querido Beni iba con el Cojo Peroche por Cádiz y al ver una placa que decía: "Aquí nació José María Pemán" le preguntó: "¿Cojo, cuando yo me muera, en mi casa pondrán una placa?" "Sí" -le respondió el cojo-, una que diga: "Se vende". Donde entierren al loco van a montar un cementerio de platillos volantes, una bodega y una fábrica de sogas.

Ojalá sean generosas con él las esquelas de mañana.