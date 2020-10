El cuaderno de Chapu: "Que se muere Trump [Emoticono de mucha risa]"

Traigo el aterrizaje del helicóptero de Donald Trump en la hierba de la Casa Blanca. Ese césped da unas ganas terribles de revolcarse. Trump, villano saltimbanqui, es una mezcla de todos los personajes del Equipo A. En el balcón de la Casa Blanca, se quitó la mascarilla y saludó al helicóptero que despegaba, y daban hasta ganas de votarle.

"A Trump le odian tanto que es inevitable que de vez en cuando caiga simpático"

Donald Trump resucitó al cuarto día gracias sin duda a las plegarias de todos los pueblos del mundo y su sincero afecto y sus deseos de que se muriera, pero sin sufrir mucho. Ya casi estaban preparados los titulares. Que se muere Trump [emoticono de mucha risa]. A Trump le odian tanto que es inevitable que de vez en cuando caiga simpático.

Con la monarquía ocurre algo parecido. Pablo Iglesias le pregunta a la tinaja de la Moncloíta: "¿Tinajita, Tinajita, quién es va a terminar con la Monarquía en España?" Y la tinaja le responde: "Pablo, estás haciendo a España felipista". Así es el vaivén de la ofensa.

Juan Carlos Campo ha declarado que el PP usa la Corona como ariete, pero que garzón diga que Felipe VI maniobra contra el Gobierno es libertad de expresión. Dejada al chaval, tendrá derecho Garzón a insultar sin que lo insulten.

"Cuando un político dice que algo es impensable es que lo piensa todo el mundo"

Donde hay guerra viene a poner paz Edmundo Bal. Un jugador de tenis de los 80. Ha declarado que ve cohesionada la coalición que gobierna la Comunidad de Madrid. Sería impensable que Ciudadanos participara en una moción de censura contra Isabel Díaz. Impensable, no, no, no. Por si alguien no lo saben, cuando un político dice que algo es Impensable es que lo piensa todo el mundo.

