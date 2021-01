El cuaderno de Chapu: La tercera 'rave'

Traigo que no se ha vacunado porque era fiesta. Cómo me imagino al científico de la vacuna, oye que en españa no vacunan porque era finde. Tenemos la tercera ola y la rave de Barcelona. Las naves abandonadas y los carajotes parecen todos el mismo.

Oh, mi Españita de la tercera rave, voy de fiesta zombie a la nave abandonada de tu corazón. La gente joven, dicen. Si tienen más años que andar p’atrás, señora. Fuera les esperan los Mossos y la crisis de los 40. Va por ahí una paisana con la fruta al aire pidiendo libertad. Yo que creía que a esas fiestas iba el tonto del pueblo a que le engañaran con el precio de los tripis y ¡no! Es que estaban luchando por la libertad.

En mi Españita se nos ocurren las cosas a todos de golpe. Vamos a la nieve. Vamos a la rave. Vamos a poner a Illa de candidato a las catalanas. Illa se presenta sobre un fondo rojo tirando a naranja porque cree que así conseguirá el voto que se vaya de Ciudadanos. La política de pictograma es así: antes se proponían ideas, después medidas, después candidatos y ahora se vota por colores y el Salvador te hacen el truco con el naranja, ¿eh? Illa, qué zorro!. Cuando llegó a Sanidad parecía Buster Keaton y ahí lo tienes.

Seguro que poner a Illa es una genialidad, pero no sé aún porqué. Si era el mejor gestor de la pandemia, para qué lo quitas y si no lo era, digo yo que para qué lo pones.