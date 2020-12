El cuaderno de Chapu: 'Cibermonday'

Traigo que en casa ya hemos puesto el árbol y las nueces y ya se han roto unas cuantas bolas. Uno mantiene la memoria en cuanto se encuentra las mismas bolas de navidad un año tras otro: la de la perrita que murió, la del dibujo de la niña que ya ha crecido y la de cristal que siempre se rompe con su delicadísimo clín. Los gatos tienen siete vidas y los niños, unas cuantas bolas de Navidad. Cuando se rompen todas, se acabó la infancia.

Ya empiezan las películas de navidad y las de armonización fiscal. En la de los nuevos pactos de La Moncloa, Casado dice que Sánchez no le devuelve la llamada desde hace cinco semanas, tía. En el Ala Oeste de mi Españita, Sánchez amenaza con la ley de asalto al Consejo General del Poder Judicial porque no tiene más remedio. También me ha gustado mucho ‘The Crown’ con K. En el capítulo 7 que se llama ‘Arranca el tractor aitor’ los socialistas de Irún, acuerdan con Podemos con el apoyo de Bildu.

Es Cibermonday, pero se dice Cibermanday. El viernes era Black Friday. Así vamos pasando el año en fiestas nuevas. En lugar de días de rebajas, terminará por haber un día en que las cosas estén caras. Tenemos el 'Blackfriday', el 'Cibermonday', el 'Singles Day', el 'Thanksgiving', el 'White Friday', el 'Boxer Day', siete de julio San Fermín. A ver la iluminación de navidad hemos de ir, pero de uno en uno. Todos vamos a ver la luz, no se agolpen. Vamos con las zapas del bloque de mayoría del bloque de izquierda, la vacuna de Moderna y los villancicos de kantauri. Margarito dice que de todo se sale con cariño y mala leche.