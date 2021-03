El cuaderno de Chapu: "Chulapos y Kamalas"

Traigo que Javier Arenas ha dicho en la Audiencia Nacional que él no es Javier Arenas. Los Toreros Muertos tenían una canción que se llamaba ‘No me llamo Javier Arenas. Javier Arenas no es Javier A. Ni Ja, ni Vier, ni Are, ni Nass. Arenas porque en el PP puede haber diez o quince Javier Arenas y, los papeles de Bárcenas, pues vaya usted a saber.

Hay cada vez más Javier Arenas y cada vez más Kamalas. Ah Madrid, Chulapos y Kamalas. La última Kamala es Hanna Jalloul, la secretaria de Estado de Migraciones que ha fichado Gabilondo de número dos. Los Gabilondo vienen de Ormáiztegui, que es Beirut con sidrerías, y ella es hija de una zaragozana de las tribus turdetanas y de un ginecólogo libanés. Seguro que Jaloull es una candidata estupenda, lo que no entiendo es que sea más estupenda por tener raíces en un país lejano.

Gabilondo va parecer Joe Biden

A ver si Jalloul es Kamala, Gabilondo va parecer Joe Biden, ese hombre mayor y tranquilo frente al trumpismo histérico, tan tranquilo y tan mayor que en los discursos de pronto pierde el hilo y regresa preguntándose: "¿Qué estoy haciendo aquí?" Yo también me pregunto qué estoy haciendo aquí y porqué se supone que solamente puede comprender el mundo y sus mecanismos alguien de por allá. Alguien que puede hacer una campaña contra la xenofibia, no como los catetos de aquí, madrileños de Lavapiés, hijos de un notario de Alcalá de Henares, de una camarera de Chamberí, nietos de un cartero de Moncloa y chamanes de la tribu del siete de Las Ventas que siempre terminan dibujando como ultraliberales, supercontagiadores, dumpineros fiscales, machistas homófobos, y en general racistas. O es que no veis que son madrileños.