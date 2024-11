En qué consiste el método PNI, que triunfa entre los deportistas de élite

Vamos a hablar hoy de un curioso acontecimiento que está ocupando bastantes titulares en las últimas semanas. Se llama "psiconeuroinmunología" o "método PNI"... ¿Y en qué consiste?... En principio se trata de un conglomerado de especialidades: medicina, nutrición, psicología... Según uno de sus promotores, "es un enfoque de la salud que contempla una visión integral de los sistemas biológicos del cuerpo, el sistema inmune, el sistema digestivo o el sistema endocrino, y de cómo se relacionan con el sistema nervioso".

Eso no nos dice nada que más o menos no supiéramos ya...

En efecto. Alguien dijo que frecuentemente este tipo de propuestas tienen algunas cosas buenas y algunas cosas nuevas... El problema es que las buenas no son nuevas y las nuevas no son buenas.

Lo vemos más claro cuando descendemos al detalle de esta dieta que parece que está triunfando en entre algunos deportistas de élite y las prácticas un tanto extravagantes que proponen los psiconeuroinmunólogos.

Por ejemplo, en cuanto a la nutrición: el método PNI propone una alimentación sin gluten ni lácteos.

¿Y qué tienen de malo el gluten y los lácteos?

Absolutamente nada. Es verdad que a un celíaco o a una persona sensible al gluten le va a sentar mal y no debe tomarlo. Pero a una persona que no tenga esos problemas no va a perjudicarle nada en absoluto. El gluten no es venenoso ni peligroso.

Estuve hablando con el nutricionista Juan Revenga, el famoso "Nutricionista de la General" quien lo dejó bastante claro:

asistimos a una especie de demonización de la leche

Con los lácteos ocurre lo mismo: asistimos a una especie de demonización de la leche -y nunca mejor dicho- que no tiene ningún sentido ni se apoya en evidencia alguna. Es verdad que hay personas que tienen problemas para digerir la leche -que, por otro lado, pueden mantener una alimentación correcta sin consumirla- pero fuera de esos casos la leche es un alimento perfectamente admisible.

Veo también que recomiendan caminar descalzo y protegerse de las radiaciones electromagnéticas...

En efecto, aunque no se sabe muy bien para qué, la verdad. Los defensores del llamado "earthing" defienden que caminar descalzo "te carga de electrones". Aparte de que me gustaría saber de dónde han sacado esa idea, suponiendo que sea cierto, habría que aclarar para qué sirve cargarse de electrones y cómo ayuda eso a los deportistas de élite a los que se lo recomiendan.

La cosa además no tiene nada de barata. Por ejemplo, según el diario 'El Mundo', la cama que se ha comprado el futbolista Marcos Llorente le ha costado la friolera de 40.000 euros...

Caray con la cama... ¿y qué tiene de particular?

Pues que, según dicen los que la venden, protege de las radiaciones electromagnéticas. ¿Qué radiaciones son esas y por qué hay protegerse de ellas?... No se sabe.

Como decíamos al principio, parece claro que la psiconeuroimnulogía constituye un método cuyas propuestas originales no han demostrado evidencia alguna de servir para lo que se pretende. Y que el resto de proposiciones que maneja: mantener una alimentación equilibrada, vigilar nuestra salud intestinal, etc. No nos aportan nada nuevo. Nada que no supiéramos ya de antes.

Juan Revenga fue categórico cuando le pregunté por qué la psiconeuroinmunología ni es una práctica recomendable, segura ni útil.

Es muy interesante la lectura del documento publicado por el Colegio de Dietistas Nutricionistas de Cataluña, en el que deja clara cuál es su postura respecto a las terapias nutricionales relacionadas con mecanismos de acción investigados por la psiconeuroinmunología.

En este documento se advierte de que "el uso de terapias no probadas (sean convencionales o alternativas) puede conducir a un aumento del gasto de recursos económicos, a exposición a efectos adversos y a una pérdida de calidad de vida y de vida útil de los pacientes, un empeoramiento del pronóstico del paciente, y a un aumento del gasto sanitario al tener que atender a enfermos con más evolución y peor pronóstico de su enfermedad".

Está en Internet, en castellano y está escrito en un lenguaje asequible para no especialistas. Muy recomendable para quien esté pensando en la posibilidad de someterse a este sistema.