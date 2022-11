53 años de 'Barrio Sésamo': ¿por qué Espinete iba siempre desnudo menos para ir a dormir?

Tal día como hoy, el 10 de noviembre de 1969, se emitió por primera vez en Estados Unidos el programa televisivo infantil 'Sesame Street', más conocido en España como 'Barrio sésamo'.

En ese primer programa de EEUU ya estaban algunos de los personajes más famosos, como Epi y Blas, el conde Draco, el monstruo de las galletas, la rana Gustavo, Coco… Lo mejor que tenían era que eran muy divertidos pero es que, además, enseñaban que, en realidad era el objetivo del programa.

Sin embargo, no llegó a España hasta los comienzos de los años 80 y se tuvo que adaptar. Por ello, hablamos en 'La brújula' con uno de sus guionistas en español, el pedagogo Enrique Martínez-Salanova.

Martínez-Salanova nos explica cómo se hacía el programa en España, "los programas norteamericanos no se adaptaban, constaba de dos partes: 15 minutos eran segmentos de EEUU y el otro cuarto de hora era lo que hacíamos aquí", dice. Aunque recuerda que había algunos segmentos del programa de Estados Unidos "que se descartaban porque no iba con nuestra cultura, no era un problema de censura, era un problema de adaptación", ya que estaba destinado para niños de 6 años.

Sin embargo, el guionista alega que a los niños de hoy en día, les gustaría más el programa de EEUU, "yo creo que con los segmentos norteamericanos se divertirían muchísimo, con los nuestros a lo mejor no tanto".

Asimismo, el pedagogo confirma que, aunque fue hace muchos años ya tenían en tomaban como referencia "el lenguaje no sexista" y reconoce que "en el barrio barría tanto un hombre como una mujer".

Además, confiesa que su personaje favorito era Espinete y revela por qué iba siempre desnudo menos para irse a dormir, que se ponía pijama.