La preocupación de López Acuña por la variante kraken: "Se ha potenciado y tiene mayor capacidad de invadir células"

El epidemiólogo Daniel López Acuña advierte en La Brújula sobre el riesgo de las nuevas variantes del Covid y no solo con lo que está pasando en China, sino también con la conocida como variante kraken con origen en Estados Unidos: "Hay un motivo de preocupación, no únicamente por lo que está ocurriendo en China. Se están produciendo variantes más contagiosas, más agresivas y que tienden a escapar a la eficacia vacuna. Y esto no sólo ocurre en China. Estamos en presencia de la variante kraken, que está asolando la costa este de Estados Unidos, que se ha extendido al resto de Estados Unidos y que ya tiene presencia en otros continentes, y que es una variante que está generando un gran número de hospitalizaciones y que además está evadiendo la eficacia de algunas drogas, como son los anticuerpos monoclonales desarrollados para reducir el impacto de la enfermedad".

Respecto a lo que ocurre en China señala que en un país con esa política de Covid cero, han elegido el peor momento para relajarla: "Debemos ser muy conscientes de que la pandemia no ha terminado, no debemos darla por zanjado, ni debemos pensar que es sólo China en estos momentos. El problema con China, por supuesto, tiene el gran problema de tener una altísima tasa de contagios, una gran saturación asistencial, un número elevado de fallecimientos, aunque las cifras oficiales no lo consigne. Y esto tiene que ver con la falta de transparencia y el manejo político de esta crisis. China decidió dejar la política de Covid cero. A raíz de las protestas ciudadanas, en un momento muy inoportuno, la política de cero había tenido una razón de ser para evitar esta masivo masiva explosión de contagios y las muertes que podían haber estado sociedades, sobre todo antes de la vacunación".

Lo que más le preocupa de la variante de EEUU es que parece escapar a la eficacia de las vacunas: "Esta variante que ha surgido en Estados Unidos tiene la peculiaridad de que es la primera variante recombinante, es decir, que supone la fusión de dos sublinajes de la variante ómicron, que se han potenciado y generan una mayor capacidad de invadir las células, de transmitirse rápidamente y escapan a la eficacia de los tratamientos o de las vacunas. Entonces, en esa medida preocupa. Hombre, le han llamado kraken en un efecto, pues como más publicitario que otra cosa".

E insiste una vez más en que la vacunación es la mejor herramienta para combatir al virus: "Lamentablemente está habiendo todavía una gran reticencia de las personas a vacunarse y por eso en España tenemos que acelerar el ritmo y no estar en esta situación. Tenemos casi 6 millones de personas mayores de 60 años que no han recibido la cuarta dosis.

"Yo creo que las autoridades sanitarias tienen que ser más enfáticas en hacer el llamamiento a la población para que se vacune, que tiene que haber más pedagogía social, más persuasión en el buen sentido de la palabra, para que la gente acuda a vacunarse, para estar adecuadamente protegido. Hay algunas cifras que son muy reveladoras de la última situación en Estados Unidos. En las personas vacunadas con la 4.ª dosis hay 80% menos de hospitalizaciones por esta nueva variante, que la que se produce en personas que no están vacunados. Tendríamos que ir más aprisa con la vacunación, protegernos mejor. Ya se ha aprobado estratégicamente la extensión a menores de 60 años. Recordemos que en España tenemos 15 millones de personas que no han recibido siquiera una tercera dosis", finaliza.