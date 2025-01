La Españita de Chapu Apaolaza: "Mi Españita de la fiesta"

Vengo a defender cualquier fiesta, pero esta principalmente como representante de todas las demás y te voy a explicar por qué. Porque yo creo que de la fiesta de los toros molesta más la fiesta que los toros.

Ayer en Madrid se presentó el Premio Nacional de Tauromaquia alternativo al Premio Nacional de Tauromaquia que eliminó el ministro de Cultura que llaman Ernest Ultrasun. Lo entregan las comunidades gobernadas por el PP, la Fundación toro de Lidia, el Senado… Antes para ir a ver películas de Vamonós la gente se iba a Francia y ahora para dar un premio nacional de tauromaquia se van a Madrid o a Navalmoral de la Mata, que queda más cerca.

El ministro decía que no le parecía bien porque ahora el ministro de cultura dice la cultura que le parece bien y delcaraba que la gente no iba a los toros. Porque la gente va a mítines de Sumar. Ahora toda la gente de mi Españita se ha vuelto animalista, dicen, yo no veo a la gente llorando en las marisquerías.

Ni votando a Sumar. Lo de los toros y las mayorías de mi Españita es una cosa. A mi lo de la mayoría para mandar, bien, pero para que te den la razón, no lo veo. Puedes tener la razón en perfecta soledad. Pero si hablamos de mayorías, en Andalucía votaron a Sumar medio millón de personas y la corrida de Osuna en Canal Sur la vieron 740.000. Ultrasun decía que había que adaptar las leyes a una mayoría social. Los del PAcma que dudaban entre darle la pastilla a su madre o a su perro no tienen un concejal, un diputado autonómico, ni un diputado, senador, europarlamentario. Pero lo que se va a acabar es la fiesta de los toros. Oye y si fuera minoritaria la fiesta de los toros, qué, como la ópera. A la ópera por qué no le quitan el premio.

Vamos a ver, En ‘Otelo’, Verdi identifican a un moro con un celoso y le llaman ‘moro’. El moro de Venecia. Los toros molestan porque son la última cosa popular que existe, y no sé muy bien la gente a qué se refiere con popular. En mi tierra había muchas cosas populares como chuletada popular, verbena popular y movidas populares. Popular significaba que lo organizaba HB. Digo que los toros son la fiesta del pueblo porque allí está todo el pueblo y se juntan gentes de todos los pelajes y eso les parece intolerable. Cómo se va a juntar un joven abertzale del valle del Urola con uno de Sevilla de Vox, a hablar de toros de qué. O un ayuser de Madrid con un aficionado de Olot sobre la faena de Roca Rey o de Tardes de Soledad. A ver si se van a dar cuenta de que el otro no es una bestia con forma humana, quita, quita.

Ni es nacional geográfica ni ideológica. Mi Españita es universal. En Pamplona nos juntamos después del encierro amigos que compartimos el toro y hay algunos que podrían haberse visto disparando a otros. En el 7 por ejemplo, una vez hice un chiste de Sánchez y me miran muy mal porque todos eran sindicalistas de Fuenlabrada.

En Azpeitia, donde gobierna Bildu, son más morantistas que en la puebla del Río. Este año había fuera doce pegando gritos y dentro dos mil pagando. Me gusta mucho este antitaurinismo porque ya forma parte de la fiesta. En Pamplona van y se despelotan. Ahora se visten de dinosaurios y yo creo que si somos dinosaurios abrís que protegernos. Este año fue a torear Morante a Azpeitia y como andaba mal de ánimos, los chicos del pueblo le escribieron con los sprays en las paredes: “Morante, herria zurekin”, esto es Morante el pueblo está contigo. Es lo que le escribían a los presos de ETA hace años. Con esos sprays, ya sabes a qué sprays me refiero. “Morante en Azpeitia, palmas por alegrías”, apareció escrito otro día. Algunos en Bildu están enloquecidos, porque imagínate, tenían que estar escribiendo de lo mala que es España y escriben de toros.

No se debería permitir. Pero es que Morante torea muy bien y esta es la fiesta que concita a cada vez más a cada vez más distintos y en mi Españita cuando se va de fiesta la polarización le falla la junta la trócola. Los pasodobles, el vino y las charangas son las trompetas de Jericó ante el muro de mi Españita, y por eso dicen que van a terminar con ello, de momento está la cosa más bien chunga.