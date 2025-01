Esto es ciencia: Mel Gibson y la cura del cáncer con lejía

Volvemos hoy sobre un asunto del que ya hablamos al principio de la temporada: el peligro que supone que personajes célebres -cuya celebridad no tiene nada que ver con la medicina- tengan el atrevimiento de ejercer de consejeros médicos en asuntos tan graves como el tratamiento del cáncer.

Supongo que te refieres a aquellas declaraciones de Elle Macpherson sobre la presunta curación de su cáncer tomando el sol y rezando...

Ahora le toca el turno a Mel Gibson. Se conoce que llevaba demasiado tiempo callado y eso para algunas personas es duro. En una reciente entrevista en uno de los podcast más escuchados de Estados Unidos -y que ha tenido a nivel mundial mucha más repercusión de la que se merece- ha afirmado que tres amigos suyos acaban de curarse nada menos que de sendos cánceres en estadio 4. ¿Cómo se curaron? ¿Acudiendo a un hospital?... No, claro.... Según el actor se curaron a causa de ingerir las siguientes sustancias: ivermectina, fenbendazol, hidrocloruros y azul de metileno.

¿Esos son medicamentos contra el cáncer?

Pues no, y algunos de ellos son bastante extravagantes, además: la Ivermectina y el fenbendazol son atiparasitarios utilizados normalmente en medicina veterinaria; el azul de metileno un desinfectante y reactivo que se utiliza en ciertas pruebas químicas y ninguna de las sustancias que indica Mel Gibson se utiliza el tratamiento de pacientes con cáncer.

Elías López, oncólogo redioterapeuta de la Asociación Española Contra el Cáncer es tajante en este sentido:

Se podría pensar que este tipo de remedios pueden ser inofensivos siempre que el paciente no abandone su tratamiento... En realidad no tanto. Este tipo de sustancias pueden ser tóxicas e interferir con el tratamiento médico...

Por eso es tan importante, en caso de duda, preguntar antes de tomar cualquier remedio, por natural que sea o que nos parezca.. Pero preguntar al especialista, no a Mel Gibson. A Mel Gibson le podemos preguntar cosas de cine, pero no del tratamiento del cáncer.

Los tratamientos contra el cáncer son cada vez más eficaces. Pero no sólo eso: cada vez se logra más el equilibrio entre eficacia y tolerancia; esto es: más pacientes curados con menos efectos colaterales. Pero hay que ser realistas, los tratamientos contra el cáncer suelen ser muy molestos y pueden resultar muy duros para los pacientes, sobre todo en algunos casos. La eventualidad de que el paciente abandone el tratamiento médico, puede tener consecuencias nefastas.

No es razonable hacer caso de las consignas para tratar el cáncer que puedan propagar Mel Gibson, o Elle Macpherson o cualquiera que no sea un especialista. Y no lo es, porque la evidencia nos muestra dónde se están produciendo avances reales en el conocimiento de la enfermedad, dónde los tratamientos son cada vez más eficaces y menos lesivos, dónde se salvan cada vez más vidas: en el ámbito de la medicina basada en la ciencia y no en las ocurrencias de personas que no tienen ningún conocimiento del asunto.

Si podemos ser optimistas en el tratamiento del cáncer no es precisamente gracias a Mel Gibson y sus potingues antiparasitarios.

Escuchando a quien entiende de estas cosas, nos enteramos de que el cáncer es una enfermedad compleja. De hecho, puede decirse que son varias enfermedades. No todos los cánceres son iguales...

Es verdad que cada vez se cura más el cáncer, pero eso no quiere decir que exista una pastilla que valga para curar a todo el mundo...

El cáncer tiene tratamientos que combinan distintos tipos de mecanismos y son cada vez más precisos , más eficaces y menos tóxicos. Es una enfermedad compleja con terapias complejas. Hay que desconfiar de las soluciones simples y milagrosas porque suelen ser mentira. En la duda, antes de tomar cualquier sustancia que no haya prescrito el médico y, por supuesto, antes de abandonar la terapia, siempre hay que preguntar al especialista...

La Asociación Española Contra el Cáncer tiene un teléfono para resolver este tipo de dudas...

Sí, tomen nota: 900 100 036. Es un servicio gratuito de información. Ante cualquier duda, siempre preguntar a nuestro médico y en todo caso, quien lo necesite puede recurrir a este teléfono antes de tomar cualquier decisión que pueda afectar negativamente a su salud. Por cierto, también ofrece asesoramiento jurídico-laboral, atención social, ayudas económicas y alojamiento en pisos y residencias para aquellos que necesitan desplazarse para recibir tratamiento oncológico. Está disponible las 24 horas del día, los 365 días del año, a través del 900 100 036.