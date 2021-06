La carta de Ónega a Luis Salvador: "¿Cómo se puede ser alcalde con un solo concejal?"

Y buenas noches a don Luis Salvador, supongo que todavía alcalde de Granada. Apreciado don Luis, si esta le sale bien, le invito a unirse a su colega de Ourense, don Gonzalo Perez Jácome, y hacer una serie de Netflix con la complicadísima historia de cómo se puede ser alcalde con un solo concejal. Esto, que es increíble en una democracia, a veces ocurre. Pero no le estoy escribiendo al alcalde de Ourense, sino a usted. Lleva, Luis Salvador, dos años en la alcaldía como fruto de un pacto entre el PP y Ciudadanos, partido en el que usted milita.

Se da la causalidad de que Fran Hervías, arrancado por Pablo Casado a Inés Arrimadas para dejar a Arrimadas sin un cargo ni un militante, es de ahí, de Granada, y saben Dios y Casado los hilos que en Granada mueve. El caso es que los seis concejales del PP, ahora de Hervías, le señalaron la puerta de salida. Usted se negó y vete tú a saber si también por la seducción de Fran Hervías, dos de los cuatro concejales de Ciudadanos se fueron también con el PP. Y a pesar de todo, usted hizo del Ayuntamiento su Sagunto y su Numancia, las dos a un tiempo, convocó a la prensa y cantó “Resistiré”, el himno del Dúo Dinámico.

Y hasta ahora no se fue. Se le olvidó el camino que lleva a su casa y asegura que el Ayuntamiento va a seguir funcionando igual. Aunque sea sin concejales, seguirá funcionando. Solo tiene el apoyo expreso de un edil de Ciudadanos, que no debe ser amigo de Hervías, el conseguidor. Un concejal entre veinticuatro, pero usted, Luis Salvador, es mucho Luis Salvador y va a intentar la gloriosa hazaña de gobernar con la minoría más minoritaria que se ha visto en la historia de la democracia. Seguro que en Granada nunca hubo tanto interés por la vida municipal ni la vida municipal de Granada resultó tan morbosa en el resto de España. Lo mismo pasó en Ourense, don Luis.

Y si la derecha no quiere votar una moción de censura de la izquierda no dar el poder a los rojos, y los rojos no quieren votar a uno de Ciudadanos o del PP, lo mismo sigue usted de alcalde. La película, señor Salvador, ya se hizo en 1954 y se llama “Todo es posible en Granada”. Y usted, Paco Rabal. O Manolo Escobar en la versión de 1982, cantando con la Alhambra al fondo, el Porrompompón”.