La advertencia sobre la IA ante la visita de León XIV: "La cuestión está en si la tecnología sostiene la dignidad de la persona"

La inteligencia artificial ha irrumpido con fuerza en el debate global y también en el seno de la Iglesia. El Papa León XIV ha elegido este fenómeno como eje de su primera encíclica, “Magnífica Humanitas”, un gesto cargado de intención que marca el tono de su pontificado.

En ‘La Brújula’ de Onda Cero, Rafa Latorre ha conversado con Carlos Simón, vicedecano de la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia de Salamanca, para profundizar en el alcance moral, social y humano de este texto.

Una encíclica en clave de revolución tecnológica

Latorre contextualiza la decisión del Pontífice recordando que las encíclicas son documentos destinados a orientar a los fieles ante grandes cuestiones contemporáneas. En este caso, León XIV pone el foco en una nueva “revolución industrial”, comparable a la que abordó León XIII en la histórica “Rerum Novarum”.

Carlos Simón destaca que no es una elección improvisada: "al segundo día de ser elegido ya prácticamente nos daba la pista" de que la inteligencia artificial era una de sus principales inquietudes. Según explica, el Papa busca “ofrecer una luz en este momento a la humanidad” ante un fenómeno que “reconfigura un poco el modo de ser y de estar en el mundo”.

Tecnología, sí; deshumanización, no

Lejos de una condena frontal, la encíclica adopta un enfoque equilibrado. La inteligencia artificial, señala Simón, es “una técnica más”, fruto de la capacidad creativa del ser humano, y por tanto “algo bueno en sí mismo”. Sin embargo, introduce una condición clave: su desarrollo debe respetar siempre la dignidad humana.

En palabras del teólogo, el debate no está en la herramienta, sino en su uso: "la cuestión está en si esto favorece, permite, sostiene todo lo que es en el fondo la dignidad" de la persona. Una idea que conecta directamente con la tradición de la doctrina social de la Iglesia.

De la ‘Rerum Novarum’ a la era de la IA

La conversación traza un paralelismo entre el contexto actual y el de finales del siglo XIX. Entonces, la industrialización transformó el trabajo y generó profundas desigualdades; hoy, la inteligencia artificial plantea nuevos desafíos éticos.

Simón recuerda cómo León XIII defendió la dignidad del trabajador frente a los abusos del sistema, y advierte de que ahora esa misma dignidad puede verse comprometida por las tecnologías emergentes. Aunque útiles y necesarias, pueden derivar en nuevas formas de desigualdad si no se regulan adecuadamente.

El legado de Francisco y el nuevo lenguaje

Otro de los aspectos destacados es el cambio en la comunicación papal. Latorre señala el uso de expresiones impactantes como “desarmar la inteligencia artificial”, y Simón lo vincula con el estilo de Francisco, a quien considera precursor en este ámbito.

El Papa argentino, explica, ya impulsó este debate, advirtiendo de riesgos como la “cultura del descarte” y defendiendo que toda tecnología debe estar al servicio de la persona. León XIV recoge ahora ese legado y lo sistematiza en su encíclica.

Más poder, más responsabilidad

Uno de los puntos centrales de la entrevista es la relación entre el desarrollo tecnológico y la ética. Aunque las encíclicas no tienen carácter legislativo, sí pueden influir en el debate público y, eventualmente, en la regulación.

Simón sostiene que la inteligencia artificial obliga a repensar la responsabilidad humana en un contexto inédito: "no implica no menos responsabilidad, sino más responsabilidad". Y añade que, a diferencia del pasado, las decisiones actuales tienen un impacto directo en el futuro: "nuestras acciones van a tener unas consecuencias grandes en el futuro".

En este sentido, defiende la necesidad de formar no solo a legisladores, sino a toda la sociedad en una ética más exigente y consciente del alcance de sus actos.