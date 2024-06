Programa especial de 'Julia en la onda' desde el Parque Agrario del Baix Llobregat

Salir al campo es algo que nos gusta a todos, sobre todo si es a un Parque Natural. Por eso este jueves 27 hacemos el programa desde el Parque Agrario del Baix Llobregat, desde donde queremos transmitir un mensaje claro: “Si vas a los parques, hazlo con civismo”.

Visitar un Parque Natural siempre es un plan magnífico para poder disfrutar de la naturaleza, los paisajes, incluso la buena comida y productos locales, pero debemos hacerlo con la mentalidad de que nosotros somos los invitados y tenemos que cumplir unas normas.

Entrevista con la presidenta de la Diputación de Barcelona

Durante el programa, charlaremos con la presidenta de la Diputación de Barcelona, Lluïsa Moret, y con Joana Barber, jefa de servicio de Espacios Naturales de la Diputación de Barcelona, que nos hablarán sobre la importancia de concienciar y educar en el respeto a la fauna y la flora, y observar las normas básicas.

Entre dichas normas, debemos tener en cuenta preservar el silencio, no bañarse en ríos o charcas, conducir con precaución, no dejar desperdicios, o no encender nunca un fuego, entre otras medidas.

De esta forma, tanto nosotros como nuestras mascotas podremos disfrutar de estos entornos únicos, al tiempo que ayudamos a preservar la Red de Parques Naturales de la Diputación de Barcelona.

Actividades que podemos hacer en los Parques Naturales

En un Parque Natural de la Diputación de Barcelona se pueden hacer muchas cosas como senderismo, cicloturismo, escalada, actividades culturales, itinerarios guiados, adquirir productos locales, hasta alojarse en las poblaciones cercanas. Eso sí, siempre con civismo.

