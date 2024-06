Lluïsa Moret, Viceprimera Secretaria del PSC: "No nos vamos a abstener para que gobierne Puigdemont"

La presidenta de la Diputación de Barcelona, Lluïsa Moret, explica en 'Julia en la onda' que uno de los principales objetivos de la Diputación es la lucha contra la crisis climática y para ello se ha "impulsado un plan dotado con 100 millones de euros para gestionar en los próximos años las consecuencias del cambio climático y la sequía coordinada con el mundo local".

Este plan, que se ha aprobado por unanimidad política, promete mejorar "toda la red de distribución de agua potable en los municipios de Barcelona a través de políticas que produzcan cambios estructurales", asegura Moret.

Investidura de Salvador Illa

Lluïsa Moret también es la Viceprimera Secretaria de Organización del PSC (número 2 de Salvador Illa) y sobre cómo trascurren las negociaciones para investir al que fue el ganador de las elecciones autonómica, comenta que están trabajando para conformar "una amplia mayoría progresista que de estabilidad" al futuro gobierno catalán.

En este sentido, Moret no contempla otro escenario que no sea la investidura de Salvador Illa porque "no dan los números" y descarta una posible abstención del PSC para que Carles Puigdemont gobierne en Cataluña. "Apostamos por una mayoría progresista, no tenemos ningún otro plan porque sería faltar a nuestra coherencia", reitera.

Moret forma parte del equipo negociador del PSC y cree que ERC "intenta marcar sus posiciones de máximos" al exigir una soberanía fiscal para Cataluña. No obstante, ve margen para el acuerdo y cree que la militancia republicana lo verá con buenos ojos.

La Viceprimera Secretaria del PSC asegura que lo que finalmente se decida se decidirá en Cataluña y no en Madrid, y considera que los catalanes no quieren una repetición electoral porque ya se expresaron en las urnas. "Los ciudadanos quieren que hagamos nuestro trabajo que es dialogar y llegar a acuerdos"

Por último, defiende que "los espacios de negociación de cualquier acuerdo político tienen que basarse en la confianza, la lealtad y la discreción", pero si tuviera que puntuar del 1 al 10 el estado de las negociaciones para investir a Illa, Moret le da un aprobado.