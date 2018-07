El Gabinete: Lecciones del caso Dívar

El presidente del CGPJ no va a dimitir

Carlos Dívar, presidente del Consejo General del Poder Judicial, ha dado una rueda de prensa convocada por sí mismo. La causa de todo este asunto se inicia con los sospechosos ‘fines de semana caribeños’, donde ha viajado unas veinte veces a Marbella y el coste de sus desplazamientos asciende a 32.000 €; todo ello según el vocal denunciante. Dívar ha lamentado el daño hecho al Consejo y ha dicho que no se ha planteado el problema de la dimisión y que no se puede distinguir entre su vida privada y la oficial. Reafirma que su conciencia está tranquila y que sus viajes no fueron irregulares.

Joan Ridao cree que es un episodio que se puede analizar desde distintas ópticas, pero que todas llegan a una misma conclusión que es la del ‘despilfarro y la desfachatez’. Bajo su punto de vista no puede eludir un juicio ante la ciudadanía.

Antonio Naranjo opina que Carlos Dívar tiene que dar explicaciones públicas de sus actuaciones públicas y que es imposible de demostrar que hubiese tantos viajes oficiales a Puerto Banús en fin de semana, y que se tuviese que hospedar en hoteles de lujo. ‘Es lo que nos faltaba para no creer en casi nada’.

Juan Adriansens habla de la sensación que le produce la actitud de Dívar, que es la de superioridad, y se encuentra de acuerdo con los otros dos tertulianos. Comenta la relación entre la moral y la religión, debido a las palabras de Dívar.

Ridao habla sobre el tema de Bankia, en el que nadie depura responsabilidades, y sobre el de Dívar, donde nadie se atribuye la responsabilidad de utilizar dinero público para fines privados. Adriansens afirma que ‘entiende un poco a este hombre’, ya que cree que Dívar, en su interior, cree que no ha hecho nada malo y se cree superior; Naranjo no está de acuerdo con Juan, ya que lo que piensa es que Dívar cree que tiene legitimidad para hacer lo que quiera por su puesto, algo con lo que está de acuerdo Joan.